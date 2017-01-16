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Bozulan yollar tamir ediliyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bozulan yollar Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamir ediliyor.

Edirne'de 4 Ocak 2016 tarihinde başlayan kar yağışında 11 farklı bölgede çalışan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının son bulmasıyla birlikte bozulan yolları tamir etmek için çalışmalara başladı.

Aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı kent merkezindeki bazı yolların zarar gördüğünü belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kar yağışının sona ermesiyle birlikte ekiplerimiz, kent merkezinde bozulan yolları tespit etmeye başladı. Zübeyde Hanım Caddesi, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım, Orduevi ve Gazimihal Köprüsü'nde onarım çalışmaları tamamlandı. Oluşabilecek risk faktörlerini önlemek amacıyla ekiplerimiz, kent merkezinde bozulan tüm yolların onarım çalışmalarını gerçekleştirecek" dedi.

(KU-MEF-Y)



16.01.2017 16:50:07 TSI

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