16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozulan yollar tamir ediliyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:50
Bozulan yollar tamir ediliyor
Bozulan yollar tamir ediliyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bozulan yollar Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamir ediliyor.
Edirne'de 4 Ocak 2016 tarihinde başlayan kar yağışında 11 farklı bölgede çalışan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının son bulmasıyla birlikte bozulan yolları tamir etmek için çalışmalara başladı.
Aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı kent merkezindeki bazı yolların zarar gördüğünü belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kar yağışının sona ermesiyle birlikte ekiplerimiz, kent merkezinde bozulan yolları tespit etmeye başladı. Zübeyde Hanım Caddesi, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım, Orduevi ve Gazimihal Köprüsü'nde onarım çalışmaları tamamlandı. Oluşabilecek risk faktörlerini önlemek amacıyla ekiplerimiz, kent merkezinde bozulan tüm yolların onarım çalışmalarını gerçekleştirecek" dedi.
(KU-MEF-Y)

16.01.2017 16:50:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

HDP Milletvekili Paylan hakkında suç duyurusu
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
HDP Milletvekili Paylan hakkında suç duyurusu
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Tüm Yerel-Sen Süloğlu Belediyesi ile toplu iş sözleşmesini imzaladı
YEREL

TÜM YEREL-SEN SÜLOĞLU BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Sınır kapılarındaki tır kuyruğu devam ediyor
YEREL

SINIR KAPILARINDAKİ TIR KUYRUĞU DEVAM EDİYOR
Edirne'de 'Siber Duyarlılık' projesi hayata geçirildi
YEREL

EDİRNE'DE 'SİBER DUYARLILIK' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ
FAO Ayçiçeği Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Kaya:
YEREL

FAO AYÇİÇEĞİ ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. KAYA:

Edirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü
YEREL

EDİRNE'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır kuyruğu
YEREL

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'DE TIR KUYRUĞU