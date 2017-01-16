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Kırklareli Belediyesi kar sınavını başarıyla geçti



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar yağışı süresince vatandaşların sorun yaşamaması için 24 saat hizmet verdi.

Kırklareli Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı süresince kent genelinde gece 42, gündüz bu sayıya ilave 62, toplamda 104 personelle karla mücadele sınavı verdi. Cadde ve sokakları kardan temizleyen ekipler, hastaları hastaneye, mahsur kalan yolcuları gidecekleri yere ulaştırdı. Bir hafta boyunca büyük emek veren ekipler 24 saat kesintisiz hizmet vererek kar sınavını başarıyla geçti.

Ekiplerin 24 saate esasına göre çalışması sayesinde Kırklareli'nde kar yağışından dolayı büyük bir sorun yaşanmadı.



"Ekiplerimize Kırklareli halkı adına teşekkür ediyorum"

Belediye ekiplerinin, yaklaşık bir hafta boyunca karla mücadelede yoğun emek harcadıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Son yılların en yoğun kar yağışı ile geçtiğimiz hafta karşı karşıya kaldık. Bu süreci iyi ve planlı bir şekilde yürüterek en azami sorun ile atlattık. Ekiplerimiz özverili çalışmalarıyla başarılı bir mücadele ortaya koydu. Kar yağışının başladığı 26 Aralık'tan bu yana ekiplerimizle durmadan çalıştılar. Şüphesiz ki herkesi memnun etmek mümkün değil fakat şunu söylemek isterim ki Trakya'da son 30 yılda yapılan en yoğun karla mücadeleyi sergiledik. Tüm amacımız vatandaşımızın hayatının kardan minimum etkilenmesi ve kent yaşamının devam etmesiydi. Bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan başta Başkan Yardımcısı Fettah Aygün olmak üzere ilgili müdürleri ve tüm emekçilerimizi alınlarından öpüyor Kırklareli halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.



"115 ton tuz 100 ton solüsyon kullanıldı"

Yoğun kar yağışı sorası tüm cadde ve sokaklarda anında çalışma başlattıklarını ifade eden Kesimoğlu "Kar küreme çalışmasının yanında 115 ton tuz ve 100 ton solüsyon kullandık. Okullar, hastane ve sağlık ocakları, camiler, otobüs durakları, kamu kuruluşları başta olmak üzere vatandaşın yoğun ziyaret ettiği yerlere öncelik verdik. Kar yağışı durduktan sonra da çalışmalara devam ettik" diye konuştu.



"Sokak hayvanlarını da unutmadık"

Çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "Soğuk havalarda sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Besleme odaklarına ve yeni yaptırdığımız köpek evlerine her gün düzenli olarak mama bıraktık. Soğuk havalardan etkilenmemeleri için çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 'Mobil Mutfak' aracıyla vatandaşlara ve öğrencilere belirli noktalarda sıcak çorba ikramında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

(YG-MK-Y)



16.01.2017 16:54:01 TSI

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