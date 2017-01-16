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İki gözü de görmeyen Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, engelliler için duyarlılık çağrısında bulundu



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Haber : Lider Olgun - Orhan Erkılıç

Kamera : Lider Olgun - Orhan Erkılıç

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iki gözü de görmeyen Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, kent merkezlerinde engellilerin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmesi için toplumun diğer fertlerinin duyarlılık göstermesi gerektiğini söyleyerek, çağrıda bulundu.

Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi'ye Engelliler Şube Müdürü Bilal Yıldız ve daire başkanlığı çalışanları ile birlikte İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Çelebi, Büyükşehir Belediyesi dahilinde hizmet veren Engelliler Daire Başkanlığının çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Kendisinin ilk engelli, Engelliler Daire Başkanı olduğunu belirten Yusuf Çelebi, "Bilindiği üzere şehir içi ulaşım günlük yaşantımız içinde son derece önemli bir yere sahiptir. Fakat ne yazık ki engelli vatandaşlarımız en çok şehir içindeki hareketlilikleri nedeniyle sıkıntı yaşamaktadır. Bu konunun çözüme ulaşması ise hiç kuşkusuz tüm toplumu yakından ilgilendirmektedir. Engelli vatandaşlarımızı hayata kazandırmak ve onların yaşamlarını zorlaştıracak engelleri kaldırmak için yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehir içinde rampalar, hissedilebilir zemin uygulamaları ve engelli park yerleri ve benzeri sağlayıcı hizmetler yapılmıştır. Ancak hissedilebilir zemin üzerine konulan her engel, rampalara araçların park edilmesi gibi durumlar engellilerin hayatlarını zorlaştırmaktadır. Biz diyoruz ki '' Engelsiz kent Gaziantep'' sloganı ile yola çıktığımız bu yolda farkındalığın artması ile birlikte engelli bireylerimize destek olalım ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için gayret gösterelim'' diye konuştu.

Çelebi, kendisinin ve engellilerin toplumun tüm fertleri ile birlikte yaşamak istediğini vurgulayarak, herkesin birbirine ve haklarına saygı göstermesini istedi.

(OE-SD-Y)



16.01.2017 16:35:25 TSI

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