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SANKO Holding'in ve GSO'nun kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 23'ncü yıl dönümünde mezarı başında ...

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:51
SANKO Holding'in ve GSO'nun kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 23'ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı
SANKO Holding'in ve GSO'nun kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 23'ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı
- SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
- "Babamızın vefatı sonrasında, bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza kalbi teşekkürlerimizi sunarım"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Lider Olgun
Kamera : Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding'in ve Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 23'ncü yılında Asri Mezarlıktaki kabri başında anıldı.
Anma programına SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami, Hakan ve Cengiz Konukoğlu, Konukoğlu ailesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryaki, GSO ve SANKO çalışanları ile emeklileri katıldı. Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu'nun mezarına ailesi ve sanayiciler tarafından karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, programa katılanlara teşekkür ederek, "Babamızın vefatı sonrasında bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza kalbi teşekkürlerimizi sunarım" dedi.
SANİ KONUKOĞLU
Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi. Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep'ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursa'daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep'e getirdi. Böylece Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı. Bursa'da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip, bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep'teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1962'de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.
Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi''ni kurdu. 25 bin iğlik iplik tesisi projesi hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972'de inşaatına başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı. Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu'nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.''ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı. Bugün 15 bine yakın kişinin çalıştığı SANKO Holding tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, sağlık, eğitim, AVM, bilişim, finans ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor'un yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989'da Gaziantep Sanayi Odasını kurdu. Sanayi Odasının ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen Sani Konukoğlu, SANKO'nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989'da Sani Konukoğlu Vakfı'nın kurulmasını sağladı. Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven, ancak öne çıkmaktan hoşlanmayan yapıya sahip olan Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994'te vefat etti. SANKO'nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve O'nun izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur. Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı. Merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulunun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı''na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teslim edildi.
(LO-SD-Y)

16.01.2017 16:51:11 TSI
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