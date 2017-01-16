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Çaycuma'nın ana caddelerinde elektrik hatları yer altına alınıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:54
Çaycuma'nın ana caddelerinde elektrik hatları yer altına alınıyor
Çaycuma'nın ana caddelerinde elektrik hatları yer altına alınıyor

(Fotoğraflı)

Emrah Yıldız - Gürkan Miyanyedi
ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma'da 2017'de yapılması planlanan, elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmaları devam ediyor. 11 kilometrelik alanda ekiplerce devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yeni Mahalle Muhtarı Teoman Temelkuran, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Muhtar Temelkuran, ana caddelerde elektrik hatlarının yeraltına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Caddelerdeki görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını ifade eden muhtar Temelkuran, "Caddelerimizin alt yapısı yapılıyor çarşı merkezi ve ana caddelerin üzerindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla elektrik şebekesi yerin altına alınıyor. İlçe merkezimizde şuan 11 Km'lik alanda elektrik şebekesi yer altına iniyor. Artık caddelere girdiğiniz zaman tel, kablo görmeyeceksiniz. Caddelerimizde sadece aydınlatma direkleri bulunacak" dedi.
Yapılan çalışmalarla bozulan yollar için Vatandaşların biraz anlayışlı olmasını isteyen Yeni mahalle muhtarı Teoman Temelkuran "Halkımıza hayırlı olsun" dedi. Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışanlara başarılar dileyen, Temelkuran'a Yeni mahalle Ulu Camii dernek başkanı ve yönetim kurulları Mustafa Musluer, Recep Özkan, Ercan Aktaş ve azalardan Metin Bahadır, Turgut Güneş ve yeni mahalle gençleri eşlik etti.
(EY-GM-OA-Y)

16.01.2017 16:54:19 TSI
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