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Fatsa'da kadınlar lokalden memnun



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi ve Elif Sosyal Yardımlaşma Derneği (ELİFDER) işbirliğiyle oluşturulan Kadınlar Lokali verdiği hizmetle Fatsalı kadınları mutlu ediyor.

Pazartesi Pazarı ve Kadınlar Pazarı'nın olduğu mevkide kurulan Kadınlar Lokali, hem esnaf kadınların ihtiyaçlarına cevap veriyor hem de çevredeki kadınların sosyalleşmesine katkıda bulunuyor.

Yaşlısı, genci birçok kadın abdestlerini alıp namaz kılabilecek çay ve kahvesini içip sohbet edebilecek ve aynı zamanda çocuklu kadınların çocuklarının ihtiyaçlarını giderebileceği alanların mevcut olduğu Kadınlar Lokali'nde perşembe günleri de müftülükten görevli hoca eşliğinde sohbet yapılıyor.

Yaşadıkları memnuniyeti dualar ederek dile getiren Fatsalı kadınlar, "Burada olmaktan çok memnunuz. Burası bizler için bulunmaz bir velinimet. Eskiden Kadınlar Lokalimiz yokken namaz bile kılamıyorduk. Perşembe günleri ayrıca müftülükten görevli hoca eşliğinde Kur'an-ı Kerim meal sohbetleri yapıyoruz" dediler

Fatsa Belediyesi Kadınlar Lokali'nde çalışmaktan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren görevli Zümra Yerebasmaz ise, "Bayanlarla olmak onların hayır duasını almak, başkanlarımız, devletimiz adına onları mutlu etmek beni çok mutlu ediyor. Bayanlarımız geliyorlar soğuk havalar da ısınıyorlar. İşlerini dönüşümlü olarak eşlerine bırakıp, gelip burada çaylarını içip ısınıyorlar. Burada birbirleriyle arkadaş olup sohbet ediyorlar. Ayrıca pazartesi günü haricinde buranın sıcaklığını duyup mahalleden gelen bayanlarımız da oluyor. Kadınlarımız evlerinden malzeme getirip burada kahvaltı yapıyorlar, çayı da biz ikram ediyoruz. Birlikte sohbet, muhabbet bir nevi psikolojik terapi gibi oluyor. Perşembe günleri de sohbetimiz var, müftülükten hocamız geliyor. Allah razı olsun. Hanımlar çok memnun, birlikte güzel vakitler geçiriyoruz" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



16.01.2017 17:01:15 TSI

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