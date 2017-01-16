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Kaybolan 70 yaşındaki yaşlı adam her yerde aranıyor



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da 6 gündür kayıp olan 70 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da 70 yaşındaki Ömer Sandal isimli yaşlı adam 10 Ocak Salı günü ikametinden ayrılarak kayboldu. Durumu yakınları polise bildirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü 70 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Polis ekipleri vatandaşların cep telefonlarına gönderdikleri mesajda yaşlı adamın eşgalini belirterek 1.83 santimetre boyunda, 70 kilogram ağırlığında, kısa beyaz saçlı, kahverengi gözlü, kaybolduğu gün üzerinde siyah kaban, çizgili kahverengi gömlek ve siyah ayakkabı bulunduğunu belirtti. Polis ekipleri gönderdikleri mesajda ayrıca görenlerin hemen 155 polis imdat hattını aramalarının yeterli olduğunu da belirtti.

(RŞ-GY-Y)



16.01.2017 17:03:59 TSI

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