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Stajını tamamlayan iki avukat daha cübbe giydi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, stajlarını tamamlayan iki avukat daha cübbesini giyerek, yemin ettikten sonra mesleğe başladı.

Kilis Barosuna kayıtlı olan ve stajlarını tamamlayan Av.Mesut Kırşanlı ve Av.M.Ersin Karakuş cübbelerini giyip yemin ettiler. Cübbe giyim ve yemin törenine Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, İl Müftüsü Mahmut Karatepe ile baro yönetim kurulu üyeleri katıldı İl Müftüsü Mahmut Karatepe, esnasında gerçekleştirilen törene katılıp dua etti.

Av.Mesut Kırşanlı ve Av.M.Ersin Karakuş'un ailesi de törende hazır bulundu.

(MAD-SD-Y)



16.01.2017 17:06:44 TSI

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