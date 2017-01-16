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Muş'ta 'Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor' projesi



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı kapsamında yer alan 'Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor' projesi tanıtıldı. Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda projenin amacı ve faydaları anlatıldı. Burada bir sunum yapan Proje Koordinatörü Abdulselam Er, kurumlarının ilk olarak 1995-1996 yılında eğitime başladığını ve aynı yıl içerisinde eğitime ara vermek zorunda kaldığını söyledi. 2001 yılında kurumun tekrar hizmete açıldığını ifade eden Er, "2002 yılında valiliğin onayıyla bağımsız bir mesleki eğitim kursu olarak eğitime başlamıştır. Bu okullarımızın ilk isimleri çıraklık eğitim merkezleriydi, 2002 yılında merkezi eğitim ismini almıştır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve mesleki eğitim merkezleri kardeş kurumlardır. İkisi de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yetişkin eğitimi veren kurumlar olduğu için ikisinin bir arada olması çok isabetli bir karar olmuştur. Malumunuz en son çıkan torba kanunda, mesleki eğitim merkezleri artık Mesleki Eğitim Genel Kurumuna bağlanmıştır. Kurumumuzda ustalık, çıraklık ve usta öğreticilik kurslarımız bulunmaktadır. Ustalık belgesi alan kursiyerlerimiz yanlarına da birini alıp çalışabilmektedirler. Kurumumuzun, mesleki eğitim kurumlarının bir özelliği de bugün olduğu gibi projeler yapmasıdır, projecilik ruhları vardır. Dolayısıyla kurumumuzun da projeleri vardır. Daha önce yaptığımız bazı projeler, 2014 yılında Erasmus kapsamında önce güvenlik projesi kapsamın da İspanya ve Almanya olmak üzere buradaki güvenlik sisteminin incelenmesi, çalışanların iş güvenliği sistemi incelenmesi amaçlı projeleri yapılmış ve uygulanmıştır. Biz bu projeleri yaparken ülkemizin, ilimizin hangi sıkıntıları var, hangi alanda dünyadaki gelişmeler görülmesi gerekiyor felsefesiyle hareket ederek bu projeleri yaptık. Kış dolayısıyla yalıtımın ciddi önemlilik arz ettiği bir memlekette yaşıyoruz, bu anlamda da projeler yaptık" dedi.



"Kadınların eğitimine önem veriyoruz"

Kadınların eğitimini çok önemsediklerini ifade eden Er, "Buna çok önem vererek bu projemizi yaptık. Kadınlarımızın önemli eğitimlerden geçmesi gerektiği felsefesiyle hareket ettik. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme-2 programı kapsamında bu projeyi hazırlayıp ve hayata geçirdik. 'Değerler Değişiyor, Kadınlar Üretiyor' projemiz yüzlerce proje içinde ilk 37 proje içinde kabul görmüştür. 1 yıllık bir uygulanma süresi var. Bizim projemizde Hasköy Halk Eğitim Müdürlüğü, Korkut Halk Eğitim Müdürlüğü ve Korkut, Hasköy kaymakamları aktif paydaşlardır. Projecilik bir ekip işidir. Ekip olmasa projeler yapılıp uygulanma aşaması oldukça sıkıntılıdır. Şu an normal yaptığımız işler dışında bu projeyi de yük görmeyip yapıyoruz. Başta da söyledim kadınların hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Bir halkı cahil ve eğitimsiz bırakarak kontrol altına almak isteyenler işe kadınlardan başlamalıdırlar. Çünkü 'Kadınlar halkın öbür yarısını eğitirler' diyen Gazi Mustafa Kemal'de kadına verilen değeri gösteriyor. Bir yerde eğitim için önce kadınların eğitimi, çocuk eğitimi, sonra beldenin eğitimi, o ülkenin eğitimi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Projenin amacının 25 ve 40 yaş arası işsiz kadınların eğitiminin sağlanması olduğunu kaydeden Er, şöyle devam etti:

"Proje kadınların meslek becerisi ve girişimciliğini artırmaktır. İş piyasasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, bir diğer amacımız ise kurumumuz ve ortaklarımızın kapasitesini artırmaktır. Hedef kitlemiz Muş merkez, Korkut ve Hasköy ilçelerimizdeki 25-40 yaş arası 210 işsiz kadının eğitimi. Bu kurs dahilinde merkez, Hasköy ve Korkut ilçelerinde 14 kurs açılmış ve devam etmektedir. Kurumumuz bünyesinde 2 adet giyim, 2 adet kuaförlük, 2 adet aşçılık, sekreterlik gibi kurslarımız mevcuttur. Bunlar merkez, Hasköy ve Korkut ilçelerindedir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kadınlar için açılan sınıflar gezilerek, kurslar hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen toplantıya Hasköy ve Korkut kaymakamları, kamu kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

Program, kursiyerler tarafından yapılan ikramların ardından sona erdi.

(UU-MSA-Y)



16.01.2017 17:07:37 TSI

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