16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Partililer'in topladığı yardımlar Halep'e gönderdi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:09
AK Partililer'in topladığı yardımlar Halep'e gönderdi
AK Partililer'in topladığı yardımlar Halep'e gönderdi

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasında Halep için toplanan yardımlar, dualar eşliğinde yola çıktı.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Halep sahipsiz değildir" sloganıyla Halep'e gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımlar tıra doldurularak Demokrasi Meydanı'nda yapılan uğurlama töreniyle gönderildi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve parti üyelerinin katıldığı uğurlama töreninde konuşan Nurettin Doğanay, Halep'te kış şartlarında yardım bekleyen insanlar var diyerek, "Bu kalplerden ve gönüllerden gelen yardım tırının içinde un, battaniye ve birçok ihtiyaç malzemesi bulunuyor. Orada ki insanlara bir nebze dokunabilmek ve yardım elimizi götürebilmek adına akşam saatlerinde yola çıkıyoruz. Bize yardım eden ve bu TIR'ı dolduran hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
(FC-GY-Y)

16.01.2017 17:11:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İnşaat halindeki caminin musluklarını çaldılar
YEREL

İNŞAAT HALİNDEKİ CAMİNİN MUSLUKLARINI ÇALDILAR
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
YEREL

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Köprübaşı Barajı'nda balık tutarken 2 kişinin kaybolması
YEREL

KÖPRÜBAŞI BARAJI'NDA BALIK TUTARKEN 2 KİŞİNİN KAYBOLMASI
Bolu'da 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

BOLU'DA 8 BİN 500 ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
&quot;Boluspor zirve yarışının içerisinde olacak&quot;
YEREL

"BOLUSPOR ZİRVE YARIŞININ İÇERİSİNDE OLACAK"