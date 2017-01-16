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İskenderun Sahil Camii kentin sembolü olacak

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:09
İskenderun Sahil Camii kentin sembolü olacak
İskenderun Sahil Camii kentin sembolü olacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projesini gönderdiği caminin inşaatı hızla yükseliyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden ve Budapeşte'de bir caminin model alındığı Sahil Camii inşaatı hızla yükseliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan iken 2014 yılında İskenderun'a geldiğinde söylediği ve projesini de bizzat kendisinin yolladığı, 2015 yılında da temeli atılan İskenderun Sahil Camii'nin yapımı devam ediyor.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, caminin kente ayrı bir güzellik katacağını ve kentin sembolü olacağını söyledi.
Dingil, "2014 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan iken İskenderun'a geldiğinde söylediği ve projesini bizzat gönderdiği bu eser, kentimize, ülkemize örnek olacak bir güzellikte olmasını arzu ediyoruz. Cami inşaatındaki çalışmalar planlama doğrultusunda gidiyor. Caminin yan duvarları örüldü. Minare bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Ardından kubbe kısmında çalışmalar devam edecek. Yüce Rabbim hayırlısıyla hep birlikte caminin açılışını da yapmayı bizlere nasip etsin inşallah" diye konuştu.
(MSM-Y)

16.01.2017 17:13:21 TSI
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