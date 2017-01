YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Altınok Öz mahalle birim başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi

Başkan Altınok Öz mahalle birim başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, her ay yapılan Mahalle Birim Başkanları ve Meclis Üyeleri Ocak ayı toplantısına katıldı. Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal'daki 20 mahallenin temsilcileri katıldı.

Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Taki Kahraman, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Gülcemal Fidan, Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Ekber Şahin, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanları; Özbey Pekşen ve Haydar Oğuz, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve Mahalle Birim Başkanları katıldı. Toplantıya katılanların ve mahallelerin sorunları aktarılmaya başlarken katılımcılara dağıtılan dosyalarda geçmiş toplantılarda konuşulan sorunlarla ilgili süreçler aktarıldı.Toplantının bundan sonraki bölümünde mahalle birim başkanları, kendi mahalleleri ile ilgili talep, görüş ve şikayetlerini iletti.



"Her yere tuz verdiler; ama Kartal'ın o gölünü kirleten Büyükşehir, Kartal'a tuz vermedi"

Mahalle temsilcilerinin ve meclis üyelerinin konuşmalarının ardından mikrofonu Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz devraldı. Başkan Op. Dr. Altınok Öz yaptığı konuşmada Kartal'da meydana gelen değişiklikler ve projelerden bahsetti. Başkan Op. Dr. Altınok Öz, kar yağışı ile ilgili başarılı bir çalışma yapıldığını kaydederek bu durumun halkta memnuniyet yarattığını; ancak bu durumdan rahatsız olanların 250 ton tuz verileceği sözüne uymadığını söyledi. Kar yağışının ertesi günü söz verilen tuzun verilmediğini ve bunun üzerine Fen İşleri Müdürü'nün İBB'nin ilgili birimine giderek sorunu çözmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Op. Dr. Altınok Öz, bunun üzerine -Madem geldiniz, size birkaç kamyon verelim- dendiğini belirterek sivil zabıtanın adliyenin yanındaki alanda bulunan tuz deposuna giderek kapıları tutmasını ve resimlemesini istediğini söyledi. Kendisinin de aynı yere gittiğini ve büyükşehir deposunun adliye tarafındaki kapısında içi tuzla dolu kamyonların çıktığını görerek her birinin Tuzla, Pendik, Sultanbeyli daha doğrusu her yere tuz gönderildiğini tespit ettiğini söyledi. Başkan Op. Dr. Altınok Öz konuşmasına şöyle devam etti:

"Her yere tuz verdiler; ama Kartal'ın o gölünü kirleten Büyükşehir, Kartal'a tuz vermedi. Hedef şu: Kartal'da bu işler başarılı olmasın. Büyükşehirde yaptığımız temaslarda böyle bir uygulamalarının olmadığını söylediler. Yukarısı -veriyoruz- diyor, aşağısı vermiyor. Kadıköy'den bir miktar tuz geldi nihayetinde, bir kısmını da satın aldık. Kardan dolayı asfaltta oluşan bozulmalar için WhatsApp hattımızı arayabilirsiniz. Soğanlık Yenimahalle'de İSKİ'nin bir planlı bir çalışması olacak, orada daha büyük kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları döşenecek. Arkadaşlardan - gidin konuşun ne zaman uygun olur? - diye araştırılmasını istedim."



"Yakacık'ta hastanenin yanında bir Masal Evi yapıyoruz"

Konuşmasında Yakacık'ta yapılacak olan Masal Evi ile ilgili detayları paylaşan Başkan Op. Dr. Altınok Öz: "Oyuncak Müzesi ile ilgili eserlerin çoğu geldi ve depoda bekliyor. Yakacık'ta hastanenin yanında bir masal evi yapıyoruz. Bu eserler de orada sergilenecek. Sunay Akın'da bu projenin içinde, bir ay içinde herhalde açma noktasına geleceğiz. Huzurevini tüm arkadaşlarımızın görmesini isterim. Havalar iyi olduğunda bir toplantımızı da orada yapalım. Huzurevinde uygulanan teknolojiyi bizim arkadaşlar geliştirdi. O bilgi birikimine biz sahip olduk, en önemli artımız o. Cevizli Meydanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz bir tarihi eser çıktı, o yüzden aksamıştı; ama şimdi bir blok çıktı öbürü de yakında yükselecek. Uğur Mumcu Kent Meydanı İhalesi'ne de bu ay çıkmayı planlıyoruz." dedi.

Başkan Op. Dr. Altınok Öz konuşmasının sonunda Kartal'a yerleşmeye gelen insanlara nelerin çekici geldiği konusunda düşünülmesi gerektiğini belirterek firmaların satış ofislerinde de bunu sorduğunu söyledi. Kartal'ın ulaşım avantajının önemli olduğunu belirten Başkan Altınok Öz, Kartal'ın sanat ve kültür ağırlıklı bir kimliğinin oluşabileceğini ve Kartal'a bir elbise giydirilecekse bunun sanat olması gerektiğini söyledi.

(HK-AŞ-Y)



16.01.2017 17:17:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER