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Anadolu medeniyetleri bu sergide

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:13
Anadolu medeniyetleri bu sergide
Anadolu medeniyetleri bu sergide

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, Anadolu'nun geçmişine ışık tutan bir serginin açılışına ev sahipliği yaptı.
Geçmişten günümüze Anadolu'da yaşamış uygarlıkların eserlerinin maketlerinin yer aldığı "Anadolu Medeniyetleri Sergisi", Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Maltepe Celal Avşar Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, Anadolu'nun farklı dönemlerine dair tarih ve kültürle dolu zaman yolculuğuna çıkıldı. Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Edirne'deki Selimiye Camii ve 2. Bayezid Külliyesi, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ve Ayasofya arasındaki 3. Ahmet Çeşmesi ile Bursa'nın sembolü Yeşil Türbe, ziyaretçilerin ilgisini topladı. Sergide Artuklu Beyliği döneminde yapılan dünyada taş köprüler içinde en geniş olanı olarak bilinen, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü'nün de bulunduğu eserlerin maketleri ziyaretçilere tanıtıldı.

Tarihte zaman yolculuğu
Cumhuriyet dönemine dair maketlerin de bulunduğu sergide, 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını kaybeden Türk askerlerinin anısına yapılan Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın maketi de yer aldı. Sergide Anadolu'nun farklı dönemlerindeki uygarlıklara ait objeler, günlük yaşamda kullanılan araç-gereçler, Osmanlı ve Selçuklu çinileri de sergileniyor. Serginin açılışına katılan Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Sergi 22 Ocak'a kadar, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.
(HK-SÜ-SO-Y)

16.01.2017 17:17:56 TSI
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