YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Selim'de hayvan sulaması yüzünden kavga ettiler

Selim'de hayvan sulaması yüzünden kavga ettiler



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Selim'de hayvan sulaması yüzünden çıkan kavgada bir birine giren üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Selim İlçesi'nde hayvan sulaması yüzünden T.O., K.A. ile V.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada taraflar bir birlerine tekme tokat ile girdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları uzun uğraşlardan sonra ayırmayı başardı.

Bir birlerine tekme tokat giren T.O., K.A. ile V.A. aldıkları darbelerle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Selim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavileri yapılan yaralılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Karakolda ifadeleri alınan taraflar daha sonra serbest bırakıldı.

(IÇ-AA-Y)



16.01.2017 17:22:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER