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Erdem; "Yeni sistemle beraber istikbalimizde 'İstiklal' içerisinde istikrar olacak"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 18 maddelik Anayasa değişiklik paketinin 1.tur oylamasıyla ilgili değerlendirmesinde "Yeni sistemle beraber istikbalimizde 'İstiklal' içerisinde istikrar olacak" dedi.



TBMM'de görüşülen ve 1. tur oylaması kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti grubunun birlik ve beraberlik içerisinde Mecliste yer aldığına vurgu yaparak: "8 maddelik Anayasa değişiklik paketinin 1.tur oylamaları hayırlısıyla sonuçlandı. 18 Ocak 2017 Çarşamba günü ikinci tur oylamalar başlayacak. Adım adım Aziz Milletimize gidiyoruz. Anayasa değişiklik paketinin görüşüldüğü süreçte AK Parti Gurubu birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmiş vaziyette hedefe doğru adım adım ilerledi. Böyle bir partide, böyle inanmış ve adanmış arkadaşlarımla beraber olmaktan sevinç ve gurur duyuyorum. Bu süreçte Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da daima yanımızda, mütevazı ve sevecen duruşuyla bizi motive ederek her daim bizimle beraber oldu. Kendisine şahsım ve grubumuz adına hürmetle şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.



Erdem, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve MHP grubuna da meclisteki kararlı duruşları nedeniyle teşekkür ederek; "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP Gurubu'na da vakarlı ve kararlı duruşları sebebiyle şahsım ve Aziz Milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Ve yine bu süreçte görüşmeleri heyecanla takip eden, bizleri telefonla arayan ve sosyal medya üzerinden sevincini paylaşan, destekleriyle daima güç bulduğumuz Ak Parti Teşkilat mensuplarımıza, seçmenlerimize, Aydınlı hemşehrilerimize de en derin sevgi ve saygılarımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Mevcut parlamenter sistemi 93 yıl denedik ama arzuladığımız hedeflere ulaşmada bizi zorladı. 93 yılda 65 hükümet kuruldu. Yani 1,5 yıla bir hükümet düşüyor. Bu bile tek başına istikrarsızlığı göstermeye yetiyor. Siyasi istikrar yoksa ekonomik istikrar yoktur. Ekonomik istikrar yoksa kalkınma, büyüme ve gelişme olmaz. Bunlar olmazsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerine asla ulaşamayız. Yeni Sistem'de koalisyon yok, 5 yıldan önce seçim yok, hükümet kurulamadı derdi yok. Yani siyasi istikrar var" şeklinde konuştu.



AK Parti'li Erdem, referandum sürecinde Türk Milletinin en güzel kararı vereceğine inandığını Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin geleceği içinde önemli olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi; "Yeni sistemle beraber istikbalimizde 'İstiklal' içerisinde istikrar olacak. Aziz milletimiz referandumda en güzel kararını verecek ve hayırlısıyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi, ülkemiz ve milletimiz Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesi hedefine daha hızlı yürüyecektir"

(MB-Y)



16.01.2017 17:26:47 TSI

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