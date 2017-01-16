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GMİS Kozlu şube eğitim semineri tamamlandı



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Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikasının Kızılcahamam Patalya Otel Tesislerinde yaklaşık 2 aydır devam eden Taban Eğitim Seminerleri devam ediyor. 13-14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Kozlu Şube eğitim semineri yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışan işçileri kapsayan seminerin 3. günü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, işçilerin işyerlerindeki sorunları, yeni başlayacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, çalışma hayatı ve ülke geneli konusunda soruları GMİS Genel Merkez Yönetimi tarafından cevaplandırıldı.

Demirci; "Çalışanlar mutsuz, insanlarımız huzursuz"

Ülke geneli, TTK ve Zonguldak ile ilgili soruları cevaplandıran GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Dışarda sınırlarımız dışında yaşanan bir savaş, içeri de terör belasının saldırıları ile ülke olarak mücadele ediyoruz. Yine aynı zamanda çalışma hayatının sorunları artarak devam ediyor. Çalışanlar mutsuz, insanlarımız huzursuz. Biryandan da ekonomik sıkıntılar. Bizler Sendika olarak böyle bir ortamda neler yapabiliriz, nasıl bir yol izlememiz gerekir düşüncesi ile birlikte hem sizlerle bir arada olarak var olan güç birliğini daha da pekiştirmek, bu seminerlerde edineceğiniz kazanımlarla bu "ne yapabiliriz" sorusuna katkı sağlamanızı amaçladık. Bildiğiniz gibi yeni bir toplu iş sözleşmemiz başlıyor. Bu sözleşmemizde oldukça mağdur durumda olan yerüstünde çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesine ağırlık vereceğiz" şeklinde konuştu.

Mutlu; "Bir takım haklar mücadele yolu ile alınır, birtakım haklarda hukuk yolu ile alınır"

Toplu İş Sözleşmesi süreci, işyeri sorunları konularındaki soruları cevaplayan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu; " Soma faciası sonrasında hazırlanan yasa ile yürürlüğe giren Yeraltı işçilerine 2 asgari ücret yasası görüntüde bize birçok kazanım vermiş gibi görünse de alelacele tarafların bir görüşü dahi alınmadan hazırlanıp yürürlüğe giren bir yasa olduğu için birçok sorunu da beraberinde getirdi. Toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz birçok hakkı da elimizden aldı götürdü. Başta, maden işçilerinin örgütlenmesinin önüne geçmiş oldu. 2 asgari ücret yasası çıktıktan sonra yeraltında çalışan bütün işçilerin ücretleri eşitlendi. Bununla beraber sözleşmeler ile alınan zamlar uygulanmaz hale geldi. İşveren ile bu konuda maalesef uzlaşamadık ve hukuk yoluna başvurduk. En son duruşma 12 Ocak ta yapıldı ve Nisan ayına ertelendi. Umut ediyoruz ki burada hukuk bizden yana karar verecektir. Özel sektör olan Hattat Enerji de aynı şekilde davranmıştı ve hukuk yoluna başvurmuş ve davayı işçi lehine kazanmıştık. Bir takım haklar mücadele yolu ile alınır, birtakım haklarda hukuk yolu ile alınır. Biz hangi hakkı hangi yolla alacağımızı iyi bilmek zorundayız. Zonguldak ve maden işçisi olarak tarihinde görülmedik bir zorlu sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçten başarı ile çıkmanın yolu birlikte mücadele ve birlikte dayanışma ile olacaktır ve ben bu konuda geçmişte atalarımız, büyüklerimiz nasıl başarmışlarsa aynı şekilde başarı ile üstesinden geleceğimize inancım tamdır" dedi.

Tıska; "Aynı mücadeleyi ne yazık ki Zonguldak'ı temsilen Ankara'ya gönderdiklerimizde göremiyoruz"

GMİS'in mali konularında seminere katılan madencilere bilgi veren Adnan Tıska, TTK'da işçi sayısının 8 binin altına düştüğünü belirterek, hem çok sıkı bir mali disiplin uygulayarak tasarruf yapmaya çalıştıklarını ve hem de böylesi eğitim faaliyetlerini de geçmiş dönemlerden daha çok ağırlık vererek yapmaya çabaladıklarını vurguladı.

Tıska; " Kurumda işçi açıklarımız had safhada. Kurumda bir nezaretçi açığı sıkıntısı yaşanıyor. Bir nezaretçi arkadaşımız sorunu dile getirdi. Öyle ki kartiye başına nezaretçi sayısı 3kişiye düşmüş durumda olan kartiyelerimiz. Kurum yetkililerini konuyu getirdiğimizde onlarda üretimdeki işçi açığına dikkat çekerek üretimde çalışan bir işçinin bile nezaretçiliğe gönderilmesinin üretimi önemli ölçüde etkilediğini belirtiyorlar. Kurumdaki işçi açıklarımız artık iş güvenliğini de oldukça etkileyecek duruma gelmiş bulunuyor. Bu konuda sendika olarak tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aralık ayı başında başbakanımız sendikamızı ziyaret etti. Aynı mücadeleyi ne yazık ki Zonguldak'ı temsilen Ankara'ya gönderdiklerimizde göremiyoruz. Zonguldak olarak, sendikacısı, siyasetçisi, bürokratı, esnafı, işsizi, emeklisi ve köylüsü ile birlikte aynı yolda mücadele etmeyi başarırsak kuruma işçi alımı da sağlanacaktır. Ülkemizin içinde bulundu durum ortada. Sayın Genel Başkanımız söylediler.

Enerji sorunu ülkemizin önemli bir sorunu. Taşkömürünün tamamına yakınını dışardan ithal ediyoruz. Oysa Zonguldak'ta şuan ki kurulu sistem ile 5 milyon ton üretme imkanımız varken bunun sağlanmasına gidilmesini anlamak mümkün değil" dedi.

Sendikanın eğitim ve örgütlenme çalışmaları konusunda bilgi veren GMİS Genel Teşkilat Sekreteri Satılmış Uludağ; "Amacımız bu eğitim çalışmalarımızı tüm üyelerimize yaymaktır. Bunu da önümüzdeki süreçte yerine getirmeye gayret sarf edeceğiz. Örgütlenme konusunda ki çalışmalarımız devam ediyor. Şuan Ege Bölgesinde örgütlenme faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, değerlendirme toplasında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Yönetimine ve Sendika Teknik personeli ve görevlilerine teşekkür etti.

Seminer Değerlendirme Toplantısının bitiminde seminere katılan maden işçileri ve GMİS Yöneticileri toplu resim çektirdiler.

(SÖ-SÖ-Y)



16.01.2017 17:27:16 TSI

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