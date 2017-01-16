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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de modern katlı otopark yapılacak

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:24
Düzce'de modern katlı otopark yapılacak
Düzce'de modern katlı otopark yapılacak

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından otopark ihtiyacının giderilmesi için 'robot' sistem adı da verilen otomatik katlı otopark yapılması gündeme geldi. Bunun için mali ve teknik fizibilite çalışmalarına başlandı.
Düzce Belediyesi tarafından Camikebir mahallesinde Valilik hizmet binasının batı kısmında 'otomatik/robot' sistemle işletilecek olan katlı otopark yapılacak. Söz konusu alanda Valilik hizmet binası ve alışveriş merkezinin bulunması, kent trafiğinin yoğunluğu nedeniyle katkı otopark ihtiyacı oluştuğu belirtildi. Hazırlanan teknik fizibilite raporunda Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ile 18'inci madde uygulaması yapıldığı belirtilerek, düzenlemeye tabii tutulan yol, meydan, park ve yeşil sahalar ile otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanların değerlendirildiği vurgulandı. Yol ve tescilsiz yerlerin otopark alanı olarak toplanmasıyla oluşturulan alanda, son derece modern, otomatik, 'robot' otopark yapılacak.
Düzce'nin ikinci katlı otoparkı olacak olan otoparkta yeni sistemin avantajları şu şekilde açıklandı: 1- Makine tarafından araç yerleşimi yapılacağından yürüme ve manevra alanı yoktur, sadece araç büyüklüğü kadar bir alana depolama yapılabilir. Kat yüksekliği sadece araç yüksekliğine düşürülebilir. 2- İnsansız bir raf sistemi olduğundan ışıklandırma, havalandırma, yangın söndürme standartları düşüktür veya hiç yoktur. 3- Aracın motoru içeride çalışmayacağından cebri havalandırmaya gerek yoktur. 4- Çelik konstrüksiyonla çok hızlı ve çevreye rahatsızlık vermeden kurulabilir. 5- Sürekli personel çalıştırmaya gerek yoktur, sadece problem durumunda uzaktan erişimle kontrol edilebilir. 6- Hırsızlık ve kaza riski yoktur, otopark işletmecisinin sigorta pirimi düşüktür.
Yeni katlı otopark için mali ve teknik fizibiliteler sonucunda yap işlet devret modeli ya da belediye tarafından yapılarak işletilmesine karar verilecek.
(TT-AY)

16.01.2017 17:29:08 TSI
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