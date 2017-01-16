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Müftü Çiçek görevine başladı

- Göreve başlayan İsmail Çiçek:

- "Şehrin manevi imarının öncüleri olacağız"



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, şehrin manevi imarının öncüleri olmaya devam edeceklerini söyledi.

İl Müftüleri kararnamesi kapsamında Mardin İl Müftülüğü görevine atanan İsmail Çiçek, cübbe giyerek resmen görevine başladı. Mardin İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ilçe müftülerinin yanı sıra din görevlileri de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Diyanetin varlık nedeninin irşad olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Çiçek, lakin bu görevin yalnızca gelenekten getirilen formlarla sürdürülemeyeceğini, ilave olarak toplumu yönlendirecek yeni stratejilerin gerektiğinin bilincini taşıdıklarını ifada etti. Çiçek, "Üniversite hocalarımız, imam-hatiplerimiz, öğretmenlerimiz, STK'larımız ve şehrin dini önderleriyle her daim istişare toplantıları yaparak, istişare heyetimizle şehrin manevi imarının öncüleri olmaya devam edeceğimizi hedefliyoruz" dedi.

Gençlerin kafa karışıklığı içinde olduklarını gördüklerini dile getiren Müftü Çiçek, "Cami gençlik kollarımızı, Diyanet okuma salonlarımızı, öğrenci evlerimizi, gençlik çalışma merkezlerimizi birbirine entegre ederek insan yetiştirme sürecine katkı sunmak arzusundayız. Personelimizle birlikte oluşturacağımız proje ofisinde 'arge çalışmalarımızı' yapacak, uygulana gelen projelerimize devam edilecek, çalışmalar hazırlayarak yeni bir vizyonla uygulamaya taşıyacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftü Yardımcısı İsmail Ünal, Müftü Çiçek'e cübbe giydirdi. Müftü Çiçek, cübbesini giydikten sonra din görevlerinin tebriklerini kabul etti.

(MSK-AKK-Y)



16.01.2017 17:29:25 TSI

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