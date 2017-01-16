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Süleymanpaşa Belediyesi'nden Romanlara özel eğitim ve aile danışma merkezi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:25
Süleymanpaşa Belediyesi'nden Romanlara özel eğitim ve aile danışma merkezi
Süleymanpaşa Belediyesi'nden Romanlara özel eğitim ve aile danışma merkezi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Aydoğdu mahallesinde anne ve çocuklara özel bir eğitim ve danışma merkezi açacak. Konunun uzmanlarından biri olan Gazeteci-Yazar Hacer Foggo'yu makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, proje hakkında bilgi verdi.
Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa'ya gelen Ulaşılabilir Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Romanlara yönelik sosyal çalışmaları ile tanınan Gazeteci-Yazar Hacer Foggo, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a İstanbul ve İzmir'de Romanlara yönelik yürüttükleri projelerin detaylarını anlattı.

"Roman çocuklarımıza ve annelerimize eğitim vereceğiz"
Başkan Eşkinat, yaklaşık bir saat süren görüşmede, Süleymanpaşa'da yaşayan Roman vatandaşlara hizmet vermesi planlanan eğitim ve danışma merkezi projesi ile ilgili çalışmaları aktardı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eşkinat, "Aydoğdu mahallesinde roman çocuklarımıza ve annelerimize hizmet verecek bir eğitim ve danışma merkezi açmayı planlıyoruz. Bu konuda romanlarla ilgili yıllardır çok önemli çalışmalar yürüten Hacer Foggo'nun deneyimlerinden de faydalanmak istedik. Aydoğdu mahallesinde açacağımız merkezimizde gerçekleştirebileceğimiz çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Değerli görüş ve önerilerini bizimle paylaşan Sayın Foggo'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın davetlisi olarak Tekirdağ'a geldiğini ifade eden Foggo ise, davetten dolayı teşekkür ederek romanların topluma entegrasyonu için atılan her türlü adıma destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Hulusi Özocak toplantıda hazır bulunurken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Ekşkinat'a iade-i ziyarette bulunmak için gelen Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt da Başkan Eşkinat'ın daveti ile toplantının bir bölümüne katıldı.
(YG-MEF-Y)

16.01.2017 17:29:29 TSI
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