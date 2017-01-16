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Liman bağlantı yolu konulu toplantı düzenlendi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından liman bağlantı yolu konulu toplantı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Berkay Çakır ve Hilmi İşsever, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, İmar ve Şehircilik Dairesi Mekansal Planlama Şube Müdür Vekili Kemal Ersoylu, Harita Şube Müdür Vekili İbrahim Turgut Bolat, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Liman bağlantı yolu ve güzergahların görüşüldüğü teknik toplantı sonrasında alınan kararlar, Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen ikinci toplantı ile Vali Mehmet Ceylan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a sunuldu.

(YG-MEF-Y)



16.01.2017 17:31:46 TSI

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