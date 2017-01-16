37 yaşındaki işçi kanserden öldü
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Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 37 yaşındaki işçi, kanserden hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Türkiye Taşkömürü Kurumu Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü'nde çalışan 37 yaşındaki Taylan Ok isimli işçi 1.5 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanedeki tedavisinde testis kanseri teşhisi konulan Ok'un hastalığı ilerlemesi üzerine yoğun bakımdaki tedavisi devam etti. İşçi, tüm müdahalelere rağmen yoğun bakım ünitesinde yaşamın kaybetti. Taylan Ok'un cenazesi hastane morgundan alınarak Hz. Ali Camii'ne getirildi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ok'un cenazesi aile mezarlığında defnedildi. Cenazeye Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve işçinin yakınları katıldı.
(OA-OA-Y)
16.01.2017 17:39:48 TSI
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