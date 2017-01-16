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VP İl Disiplin Kurulu Üyesi Günay hayatını kaybetti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:37
VP İl Disiplin Kurulu Üyesi Günay hayatını kaybetti
VP İl Disiplin Kurulu Üyesi Günay hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Vatan Partisi (VP) İl Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Günay hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden Mehmet Günay bugün öğle saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda etti. 1970'lerin başında Aydınlık hareketine katılan Günay, Doğu Perinçek ile birlikte Söke Beşparmak Dağlarında mücadele etti. 50 yıla yakın mücadele geçmişinde Günay, partinin birçok kademesinde görev aldı. Aydın İl Başkanlığı, Söke İlçe Başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, milletvekili adaylığı görevlerinde bulunan Mehmet Günay, en son gerçekleşen il kurultayında il disiplin kurulu üyeliğine seçilmişti.
Vatan Partisi İl Başkanı Emre Albayrak: ''Mehmet Günay'ın cenazesinin yarın Söke Koca Camisi'nde ikindi namazına müteakip kaldırılacaktır. Cenaze törenine Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Bedri Gültekin de katılacaktır. Partimizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
(MB-Y)

16.01.2017 17:42:17 TSI
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