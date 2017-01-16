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Özgür Mumcu ile hayat, sanat ve edebiyat söyleşisi



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen Kent ve Kültür Söyleşileri'nin bu ay konuğu Gazeteci Yazar Özgür Mumcu oluyor.

Yazar ve Şair Haydar Ergülen tarafından yönetilen söyleşilerinin bu ay konuğu olacak Mumcu ile 'Barış Makinası' kitabı ve 'Hayat, Sanat ve Edebiyat' hakkında söyleşi gerçekleşecek. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi, Oktay Ekinci Salonu'nda gerçekleşecek söyleşi, 18 Ocak Çarşamba 19.30'da halka açık olarak yapılacak.

(MK-MET-Y)



16.01.2017 17:43:11 TSI

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