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Muhtarlardan Başkan Çamyar'a teşekkür

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:42
Muhtarlardan Başkan Çamyar'a teşekkür
Muhtarlardan Başkan Çamyar'a teşekkür

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 2016'da sürdürdükleri çalışma temposunu 2017'de de hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi.
Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ekici ve Ünye'de görev yapan muhtarlar 2016 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Ahmet Ekici ziyarette yaptığı konuşmada, Ünye Belediyesinin 2016 yılındaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a teşekkür etti. 2017 yılı içerisinde de gayretli bir çalışma dileğinde bulunan Ekici, "2015 ve 2016 yılında yapılan çalışmalar Ünye'de büyük gereksinimleri karşıladı. 2017 yılında da çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, hizmet kalite ve anlayışını her geçen gün yükselttiklerini belirtti. Çamyar, "Özellikle yol yapımı hususunda üst bölgelerimizde sizlere yönelik 'Kırsal Hizmetler Müdürlüğü' olarak bir müdürlük tahsis ettik. Merkezdeki 18 mahallemizle ilgili de Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Ana yollarımız Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer yollar ise Ünye Belediyemiz tarafından yapılmaya ve yolu sorun olmaktan çıkarmaya devam ediyoruz. Ben bütün ekibimize ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Öte yandan yoğun bir kış mevsimi yaşıyoruz. Üst bölgelerimizde yer yer 1.5 metreyi bulan kar yağışları oldu. Ancak yoğun ve gayretli çalışmalarımızla çok büyük sıkıntılar yaşamadan başarılı bir şekilde mücadelemizi sürdürdük" diye konuştu.

"2017 ve 2018'de de aynı tempoda devam edeceğiz"
Geride kalan yaklaşık 3 yıllık süreçte Ünye'de yapılamaz denilen çalışmalara imza atıklarını söyleyen Ünye Belediye başkanı Ahmet Çamyar, 2017 ve 2018 yıllarından da aynı şekilde Ünye'de değişim ve dönüşüme devam edeceklerini, altını çizdi. Başkan Çamyar, şöyle konuştu: "Çalışmalarımıza muhtarlarımızla birlikte bir plan çerçevesinde devam edeceğiz. Bununla ilgili arkadaşlarımız sizlerinde birikimlerinden faydalanarak plan ve programı önümüze koymaya devam edecekler. Ayrıca kendi ocaklarımızla ilgili ruhsat problemlerimizi çözdük. Bu çerçevede 21017 ve 2018 yıllarında yol yapımı ile ilgili ekibimiz bu çerçevede gerekli planlamalarını yapıyorlar. Merkezle ilgili de Tabakhane Deresi ıslahı, Ticaret Merkezi, Rüzgarlı Sokak, Orta Çarşı, Kapalı Çarşı, Belediye Hizmet Binası, Kültür Yolu gibi hiç kimsenin hayal bile edemediği birçok projeyi hayata geçirdik. Bu çerçevede 1 yıl sonra 2016'da başlayan ve devam eden projelerle Ünye gerçekten modern bir kent kimliğine önemli ölçüde kavuşmuş olacak. Neredeyse her mahallemizde bir çalışma var."
(MAK-SLH-Y)

16.01.2017 17:46:33 TSI
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