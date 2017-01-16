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Geleceğin şampiyon kulaçları 7.kez Marmaris'te buluşuyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:42
Geleceğin şampiyon kulaçları 7.kez Marmaris'te buluşuyor
Geleceğin şampiyon kulaçları 7.kez Marmaris'te buluşuyor

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi 7. kez Geleceğin Şampiyon Kulaçları'na ev sahipliği yapacak.

27-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursa Emine Örnek, Ege Üniversitesi gibi kulüplerin de yer aldığı toplam 28 takım katılacak. Şampiyonada yer alacak 474 sporcunun 440'ı şehir dışından ilçemize gelecek. Bu sayı sporcu aileleriyle birlikte bine yaklaşırken, ilçe ekonomisine önemli bir girdi sağlanacak.

Yarışlar 27 Ocak Cuma günü saat 15.30'da düzenlenecek açılış seremonisiyle başlayacak. 2 buçuk günde toplam 1719 kez start verilecek. Yarışlar sonucunda 10,11,12 yaş gruplarında bayan ve erkeklerde toplamda 21 kupa ve 360 madalya sahiplerini bulurken, Marmaris Belediyesi tarafından katılan her kulübe plaket, her sporcuya ise katılım belgesi verilecek. Ayrıca bu yıl 50 metre serbest finalinde en dayanıklı ve en hızlı bayan ve erkek sporcular seçilecek. En dayanıklı ve en hızlı bayan sporcuya Elegance Otel, erkek sporcuya ise Cettia Beach Hotel çeyrek Cumhuriyet altını verecek. Şampiyon olan takımın antrenörüne de Blue Bays Otel yarım Cumhuriyet altını hediye edecek. Yarışmalara Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayram Özbal gözlemci olarak katılırken, yarışmaların organizasyonunu Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü, müsabaka direktörlüğünü ise kulübün kurucusu ve başkanı Hilmi Kısa yürütüyor.
(VE-MB-Y)

16.01.2017 17:47:21 TSI
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