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Şanlıurfa'da 28 gazi ve şehit yakını işe yerleştirildi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 28 şehit yakını ve gazi kamu kuruluşlarında istihdam edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından 13 Ocak'ta düzenlenen kura çekimi sonucunda Şanlıurfa'da şehit yakını ile aralarında gazilerin de bulunduğu 28 kişi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edildi. Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa'da 28 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınlarının çeşitli kamu kurumlarına atanması ile ilgili bilgi vererek, birçok ailenin de çocuklarının yaşından veya okulundan dolayı beklediğini ifade etti. Başkan Yavuz, önceki dönemlerde de Şanlıurfa'dan 280 gazi ve şehit yakınının ataması yapıldığını hatırlattı.

Öte yandan, şehit yakını ile gazilere 102 bin liralık 20 yıl vadeli ve faizsiz konut kredisinin sağlanmaya başlanacağı da bildirildi.

(BB-SD-Y)



16.01.2017 17:46:41 TSI

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