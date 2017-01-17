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Kütahya'da 1 yılda 200 aileye ORKÖY kredisi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Orman Genel Müdürlüğü'nün, köylü vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı proje çerçevesinde verilen ORKÖY kredileri, köylerde yüzleri güldürüyor.

ORKÖY kredileri ile vatandaşlarımıza destek olurken, ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde verilen kredilerle köylerde yaşayan vatandaşların kalkınmasının sağlanması hedefleniyor.

İlimizde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce Orköy faaliyetleri kapsamında 2016 yılında 146 aileye süt sığırcılığı kredisi, 5 aileye besi sığırcılığı kredisi, 24 aileye süt koyunculuğu kredisi, 17 aileye dış cephe-kalorifer sistemi kredisi ve 8 aileye adaçayı üretimi kredisi olmak üzere toplam 200 aileye kredi desteği verildi.

Orman köylüsünün ekonomik gücünü artırmak ve kalkınmalarına katkıda bulunmak için toplam 200 aileye verilen 4 milyon 762 binTL kredi köylü vatandaşların yüzünü güldürdü.

Orman İşletme Müdürlükleri tarafından verilen süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, süt koyunculuğu kredileri ile vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlanmasının yanı sıra aynı zamanda ormanların üzerindeki baskının azalması da sağlanıyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bu uygulamalardan dolayı teşekkürlerini ileten orman köylüleri, verilen kredilerin kendilerini memnun ettiğini ve bu desteğin daha fazla yapılmasını istediklerini söylediler. (EFE)



17.01.2017 11:45:14 TSI

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