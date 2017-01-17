17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Asiye Akdoğan: Solunum yolu hastalıklarına dikkat

17 Ocak 2017 Salı, 11:49
Asiye Akdoğan: Solunum yolu hastalıklarına dikkat
Asiye Akdoğan: Solunum yolu hastalıklarına dikkat

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Asiye Akdoğan, 200'den fazla solunum yolu enfeksiyonu çeşidi olduğunu, kış aylarında kapalı alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini söyledi.
Anneleri de uyaran Dr. Akdoğan, "Anneler kış aylarında çocuklarına bronşit atleti giydiriyor. Bu atletlerde görülmeyen böcekler yaşıyor ve solunum sıkıntısını daha da artırıyor" dedi.
Kütahya Özel Anadolu Hastanesi doktorlarından Asiye Akdoğan, yapılan araştırmalara göre 200'den fazla değişik cins solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini ifade ederek, "Niçin solunum yolu hastalıklarına kış aylarında daha sık rastlanır? Çünkü hastalığa sebep olan mikroorganizmalar soğuk ortamda canlılıklarını daha kolay sürdürebilirler ve soğuğun insan vücudunda meydana getirdiği olumsuz etki vücudun savunma mekanizmasını yetersiz bırakarak hastalıklara karşı duyarlılığın ve hastalıkların görülme sıklığının artmasına neden olur. Kapalı yerlerde uzun süre kalınması, kapalı alanların iyi havalandırılmaması, sigara içilmesi ve yetersiz, dengesiz beslenme de hastalığın görülme sıklığını arttıran önemli faktörlerdendir. Enfeksiyonlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyretmektedir. Solunum yolu enfeksiyonları havaya yayılan mikropların solunmasıyla, mikropların olduğu eşyalarla temas ettikten ve hapşırdıktan sonra ellerin gözlere ve yüze teması ile bulaşmaktadır. Solunum yolu enfeksiyonları dediğimizde tonsillit, farenjit, larenjit, sinüzit, grip, nezle, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları ile bronşit, bronşiyolit, trakeit, zatürre gibi alt solunum yolu hastalıkları akla gelmektedir" diye konuştu.(EFE)

17.01.2017 11:53:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da terör operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DA TERÖR OPERASYONU
Kütahya Barosu'na taze kan
YEREL

KÜTAHYA BAROSU'NA TAZE KAN
Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

DOMANİÇ'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
KUTSO Başkanı Nafi Güral'ın Kütahya gündemini değiştirecek konuşması
YEREL

KUTSO BAŞKANI NAFİ GÜRAL'IN KÜTAHYA GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRECEK KONUŞMASI
Moymul Ortaokulu Futsal Yıldız Kızlar Takımı Kütahya şampiyonu oldu
YEREL

MOYMUL ORTAOKULU FUTSAL YILDIZ KIZLAR TAKIMI KÜTAHYA ŞAMPİYONU OLDU
Bakan Eroğlu: İçmesuyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz
YEREL

BAKAN EROĞLU: İÇMESUYU İHTİYACINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ
Kütahya'da 1 yılda 200 aileye ORKÖY kredisi
YEREL

KÜTAHYA'DA 1 YILDA 200 AİLEYE ORKÖY KREDİSİ
Hisarcık'ta zeka oyunları turnuvası
YEREL

HİSARCIK'TA ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
Mustafa Zengin vefat etti
YEREL

MUSTAFA ZENGİN VEFAT ETTİ
Kütahya'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 14 YARALI
TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Gazel:
YEREL

TBMM BAŞKANLIK DİVANI KATİP ÜYESİ GAZEL:
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
İshak Gazel, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı
YEREL

İSHAK GAZEL, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ANLATTI
Kütahya'da 6 yıl önce işlenen çocuk cinayeti çözüldü
YEREL

KÜTAHYA'DA 6 YIL ÖNCE İŞLENEN ÇOCUK CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ
Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Başkan Musa Yılmaz, merkeze bağlı köyleri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN MUSA YILMAZ, MERKEZE BAĞLI KÖYLERİ ZİYARET ETTİ
Şaphane ilçesinden toplanan 1 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi
YEREL

ŞAPHANE İLÇESİNDEN TOPLANAN 1 TIR YARDIM MALZEMESİ HALEP'E GÖNDERİLDİ
Başkan Kamil Saraçoğlu: STK'ların yanındayız
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: STK'LARIN YANINDAYIZ
Aslan ve Turgut Kütahya'da
YEREL

ASLAN VE TURGUT KÜTAHYA'DA
Şaphane'den Halep'e yardım
YEREL

ŞAPHANE'DEN HALEP'E YARDIM
Simav'a modern mezbahane
YEREL

SİMAV'A MODERN MEZBAHANE
Ata mesleği yemeniciliği yaşatmaya çalışıyor
YEREL

ATA MESLEĞİ YEMENİCİLİĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR

İşçi servisi yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı
YEREL

İŞÇİ SERVİSİ YOLDAN ÇIKTI, 1 KİŞİ YARALANDI
Buzlu yolda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

BUZLU YOLDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI