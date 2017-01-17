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Bakan Eroğlu: İçmesuyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'da inşa edilen 'Tavşanlı İçmesuyu İsale Hattı'nda çalışmalar hızla ediyor. Proje ile bölgeye menba kalitesinde su temin edeceklerini belirten Bakan Veysel Eroğlu, "Kütahya'nın içmesuyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yakından takip edilen 'Tavşanlı İlçesi İçmesuyu İsale Hattı' işi kapsamında 20,7 kilometre isale hattı vasıtasıyla Esatlar kaynağından 14,6 milyon metreküp içmesuyu temin edilecek. DSİ tarafından Ağustos 2016 tarihinde yapımına başlanan projede yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Proje ile bölgenin içmesuyu ihtiyacını garanti altına alacaklarını kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Tesis ile Tavşanlı ilçesi, Tunçbilek beldesi, Karlı, Esatlar, Dudaş ve Akçaköy köylerinde yaşayan 127 bin 500 kişinin 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyaçlarını karşılayacağız. 2018 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz Tavşanlı ilçesi İçmesuyu İsale Hattı ile yöreye sağlıklı ve temiz içme-kullanma suyu temin edeceğiz" diye konuştu. (EFE)



17.01.2017 12:10:39 TSI

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