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Seydişehir Belediyesi ile Hizmet-İş toplu iş sözleşmesi imzaladı

17 Ocak 2017 Salı, 12:07
Seydişehir Belediyesi ile Hizmet-İş toplu iş sözleşmesi imzaladı
Seydişehir Belediyesi ile Hizmet-İş toplu iş sözleşmesi imzaladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 41 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Seydişehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri arasını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Toplu iş sözleşmesine Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hizmet İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır, Hizmet İş Sendikası Konya Şube Sekreteri Hüseyin Keçeci ve Seydişehir Belediyesi İşyeri Temsilcisi Kenan Kaya katıldı.
Sözleşmeyi karşılıklı anlayış ile tamamladıklarını kaydeden Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır, "Toplu iş görüşmemiz mutlu sona erdi. 01.01.2017 tarihinden geçerli olacak olan sözleşme imza altına alındı. 2 yıllık bir süreyi kapsıyor, işçilerin ücretlerinde iyileştirme yapıldı. Başkanımız Mehmet Tutal'a işçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır ve Seydişehir Belediyesi işçi temsilcisi ile görüşme yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çalışan arkadaşlarımıza bu güne kadar verilmemiş hakları biz kendilerine teslim etmiş olduk. Şuna inanıyoruz, biz daha önceden sendikadan gelmiş bir belediye başkanı olarak işçilerin hakkının alın teri kurumadan verilmesinden yanayız. Göreve geldiğimden itibaren işçilerimizin haklarını vermeye çalışıyoruz. Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş görüşmesinde her konuda anlaştık. Biz çalışanlarımızın üzerinden hizmet veriyoruz. O yüzden onların hak ettiği bu ücretleri vermek istiyoruz. Ama bir taraftan da hizmet yapıyoruz ve hizmet yapmamız lazım. Ama emin olsunlar şartlarımızı en güzel şekilde zorlayıp onlara bu haklarını vermeye çalıştık. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.
Başkan Tutal, işçilerin istedikleri sosyal hakları verdiklerini ifade ederek karşılığında ise işçilerin hakkını vererek çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
(İB-AH-Y)

17.01.2017 12:12:19 TSI
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