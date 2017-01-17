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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Minik öğrenciler sinemayla tanıştı

17 Ocak 2017 Salı, 12:12
Minik öğrenciler sinemayla tanıştı
Minik öğrenciler sinemayla tanıştı

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde okuyan ilkokul öğrencileri, düzenlenen etkinlikle ilk defa sinema heyecanı yaşadı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde bulunan Pelitalan İlkokulu öğrencileri, Serbest Etkinlikler ve Sosyal Etkinlikler eğitimi kapsamında Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nin misafiri oldu. İlk defa alışveriş merkezi heyecanı yaşayan minik öğrenciler Okul Müdürü Şevki Öztürk, Müdür Yardımcısı Mülayim Akça, 1. Sınıf Öğretmeni Ebru Şiyak, 2. Sınıf Öğretmeni Gökçe Gülay Akın, 3. Sınıf Öğretmeni Berna Sevinç, 4. Sınıf Tuğçe Sarıarslan ve Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Müdürü Okan Yavaş eşliğinde alışveriş merkezini gezdiler. Alışveriş merkezi bünyesinde bulunan oyun alanına giden minikler, buradaki oyuncaklarla gönüllerince eğlendi. Minikler ayrıca hayatlarında ilk defa sinemaya da gittiler. Alışveriş merkezi bünyesinde bulunan Cinens Sinemaları'nda gösterime giren Kartopu Savaşları'nı izleyen minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.
Minik öğrenciler için böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Müdürü Okan Yavaş, "İlkokul öğrencilerine Forum Magnesia Alışveriş Merkezi turu ve sinema şöleni yaşatmak istedik. Karne hediyesi olarak şimdilik önce köy okullarımızla etkinliklerimize devam ediyoruz. Bundan sonrasında da böyle programlarımıza devam edeceğiz" dedi.
(AY-Y)

17.01.2017 12:17:17 TSI
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