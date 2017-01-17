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Halk oyunlarını Haliliye Belediyesi ile öğreniyorlar

17 Ocak 2017 Salı, 12:15
Halk oyunlarını Haliliye Belediyesi ile öğreniyorlar
Halk oyunlarını Haliliye Belediyesi ile öğreniyorlar

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi tarafından açılan milli kültürümüzün temel taşlarından olan halk oyunları kursları, yoğun katılımla gerçekleşiyor. Lisanslı olarak sportif faaliyetlere de kazandırılan kursiyerler, çalışmaları programlar dahilinde devam ettiriyor.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un "Gelenekten geleceğe" söylemiyle çocuk ve gençlere yönelik açılan milli kültürümüzün temel taşlarından olan halk oyunları kursu, yoğun katılımla sürüyor. İl Halk Oyunları Temsilcisi Sait Çelik'in yönetiminde devam eden Haliliye Belediyesi Halk Oyunları Kursunda, 9- 15 yaş arası çocuklar için eğitimler okullarına engel olmamak adına hafta sonu gerçekleştiriliyor. Çocuklar, halk oyunlarının temel tekniklerini öğrendikten sonra parça çalışmalarını öğreniyor. Çalışmalarda yüksek performans gösteren çocuklara lisans alınarak, Haliliye Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları Takımında yarışmalara katılma şansı tanınıyor. Keyifli bir ortamda çalışmalarını sürdüren çocuklar, kendilerine sağlanan imkandan dolayı da Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ediyor.
Halk oyunları takımı başarılı bir yol çiziyor
Haliliye Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Halk Oyunları Takımı da, aldığı başarılarla göz dolduruyor. Uluslararası festivallere de çağrılan Haliliye ekibi, başarı grafiğini her geçen gün arttırıyor. 2016 yılında Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen bölge yarışmalarında Haliliye Belediye Spor Halk Oyunları Takımı, yıldızlar kategorisinde il birincisi ve bölge üçüncüsü, büyükler kategorisinde ise il üçüncüsü oldu.
Haliliye Belediye Spor Halk Oyunları Takımı, 26 Mayıs 2016'da Kırşehir'de düzenlenen Karacakurt Uluslararası Türkmen Festivali ve 26 Ağustos 2016'da Bursa'nın İnegöl İlçesindeki Ertuğrul Gazi'yi anma Uluslararası Festivali'ne katılarak, Şanlıurfa'nın ve Haliliye'nin tanıtımına katkı sundu.
Haliliye Belediyesinin açtığı yaklaşık 130 kişinin içinde bulunduğu halk oyunları kursuna, kayıtlar devam ediyor. Kursla ilgili bilgi almak isteyenler, Haliliye Belediyesinin 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattını arayabilir.
(Şİ-SD-Y)

17.01.2017 12:20:32 TSI
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