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İpli kukla gösterisi, Gaziantepli minikleri mest etti



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli çocuklar, Forum Gaziantep Çocuk Kulübü'nün bu hafta düzenlediği İpli Kukla Gösterisi ile unutulmaz bir gün geçirdi. Ailelerin de izlediği kukla gösterisi, çocukların büyük beğenisini topladı.

Forum Gaziantep Çocuk Kulübünde bu hafta sonu İpli Kukla Gösterisi vardı. Gösteriye yoğun ilgi gösteren minikler, kukla sanatçısının sergilediği birbirinden güzel ve renkli gösterileri aileleriyle birlikte keyifle izledi. Hayal güçlerini geliştiren çocuklar, kukla sanatçısından kuklaların nasıl oynatıldığını öğrenme fırsatı da buldu. Çocuklara yönelik bu tarz etkinliklerin onların gelişiminde önemli rolü olduğunu belirten anne ve babalar, Forum Gaziantep'e teşekkür etti.

Çocukları ve aileleri her hafta eğitici ve öğretici etkinliklerde ağırlayan Forum Gaziantep Çocuk Kulübü, pazar günlerinin değişmez adresi olmaya devam ediyor.

(LO-SD-Y)



17.01.2017 12:20:52 TSI

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