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Melikgazi Belediyesi cilt bakımı ve temel makyaj kursu açtı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi tarafından meslek edindirme kursları kapsamında açılan Meslek Edindirme Kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Kuaför ve güzellik salonlarına eleman yetiştirilmesi ve kalifiyeli bir cilt bakım uzmanı olarak iş bulabilmesine imkan tanıyan Cilt Bakımı Ve Temel Makyaj Kursu'nun bu açıdan yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Eğitimci Süreyya Yıldız, derslerin öncelikle teorik olarak verildiğini ve sonra uygulamalı olarak devam ettiğini ve her yaş grubunun bu kurslara müracaat ettiğini kaydetti.

Bu dönemki kurslara çok yoğun bir talep olduğunu özellikle ev hanımları ile İş-Kur ve KOSEB bağlantılı iş kurmak isteyen bayanların bu kurslara ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Kurs Eğitimcisi Süreyya Yıldız "Bize imkan sağlayan Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen kursiyerler bir meslek sahibi olarak daha donanımlı olarak iş bulabiliyor veya işyeri sahibi olabiliyor. Özellikle yeni işyeri açmak isteyenlere tanınan imkan ve kredi seçenekleri meslek edindirme kurslarına talepleri artırmaktadır." dedi.

Kursa bu dönem katılan öğrenciler ise Melikgazi Belediyesinin eğitimin her alanında örnek çalışmalar yaptığını, özellikle katıldıkları Meslek edindirme kursları sayesinde artık Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika ile iş yeri açabileceklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Melikgazi belediyesi Meslek Kurslarının ikinci dönem yani ilkbahar dönemi kayıtların devam ettiğini yer dönem 4 bin civarında bireye kurs bitirme belgesi verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 24 sosyal ve Spor tesislerinde verilen 107 ayrı branştaki meslek kursların aynı zamanda işgücüne katkısı olduğunu gibi ekonomiye ve sosyal gelişime de destek sağladığını sözlerine ekledi.

(SK)



17.01.2017 12:22:40 TSI

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