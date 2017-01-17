17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Melikgazi Belediyesi cilt bakımı ve temel makyaj kursu açtı

17 Ocak 2017 Salı, 12:18
Melikgazi Belediyesi cilt bakımı ve temel makyaj kursu açtı
Melikgazi Belediyesi cilt bakımı ve temel makyaj kursu açtı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi tarafından meslek edindirme kursları kapsamında açılan Meslek Edindirme Kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.
Kuaför ve güzellik salonlarına eleman yetiştirilmesi ve kalifiyeli bir cilt bakım uzmanı olarak iş bulabilmesine imkan tanıyan Cilt Bakımı Ve Temel Makyaj Kursu'nun bu açıdan yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Eğitimci Süreyya Yıldız, derslerin öncelikle teorik olarak verildiğini ve sonra uygulamalı olarak devam ettiğini ve her yaş grubunun bu kurslara müracaat ettiğini kaydetti.
Bu dönemki kurslara çok yoğun bir talep olduğunu özellikle ev hanımları ile İş-Kur ve KOSEB bağlantılı iş kurmak isteyen bayanların bu kurslara ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Kurs Eğitimcisi Süreyya Yıldız "Bize imkan sağlayan Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen kursiyerler bir meslek sahibi olarak daha donanımlı olarak iş bulabiliyor veya işyeri sahibi olabiliyor. Özellikle yeni işyeri açmak isteyenlere tanınan imkan ve kredi seçenekleri meslek edindirme kurslarına talepleri artırmaktadır." dedi.
Kursa bu dönem katılan öğrenciler ise Melikgazi Belediyesinin eğitimin her alanında örnek çalışmalar yaptığını, özellikle katıldıkları Meslek edindirme kursları sayesinde artık Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika ile iş yeri açabileceklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.
Melikgazi belediyesi Meslek Kurslarının ikinci dönem yani ilkbahar dönemi kayıtların devam ettiğini yer dönem 4 bin civarında bireye kurs bitirme belgesi verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 24 sosyal ve Spor tesislerinde verilen 107 ayrı branştaki meslek kursların aynı zamanda işgücüne katkısı olduğunu gibi ekonomiye ve sosyal gelişime de destek sağladığını sözlerine ekledi.
(SK)

17.01.2017 12:22:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TDP'den engelli vatandaşlara meslek edindirme kursu
YEREL

TDP'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA MESLEK EDİNDİRME KURSU
Yahyalı'da kadınlar sağlık taramasında geçecek
YEREL

YAHYALI'DA KADINLAR SAĞLIK TARAMASINDA GEÇECEK
(Düzeltme) Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 1 Gözaltı
YEREL

(DÜZELTME) KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Develi'de metruk metruk ev yıkımı çalışmaları
YEREL

DEVELİ'DE METRUK METRUK EV YIKIMI ÇALIŞMALARI
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, &quot;Kayseri İç Anadolu'nun Bölge Şehridir&quot;
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, "KAYSERİ İÇ ANADOLU'NUN BÖLGE ŞEHRİDİR"
KTO'da 14. Etap Yeni Üye Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
YEREL

KTO'DA 14. ETAP YENİ ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kayserispor'da Welliton kadro dışı
YEREL

KAYSERİSPOR'DA WELLİTON KADRO DIŞI
Tekden Koleji öğrencilerinden sevgi yürüyüşü
YEREL

TEKDEN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN SEVGİ YÜRÜYÜŞÜ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
YEREL

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN:
Kocasinan, daha güçlü nesiller için katkı sunuyor
YEREL

KOCASİNAN, DAHA GÜÇLÜ NESİLLER İÇİN KATKI SUNUYOR
Çolakbayrakdar, &quot;Birlikte Her Sorunu Çözebileceğimizi Bir Kez Daha Gösterdik&quot;
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR, "BİRLİKTE HER SORUNU ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"
İncesu Belediye Başkanı Karayol'dan Sporculara Hediye Sözü
YEREL

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI KARAYOL'DAN SPORCULARA HEDİYE SÖZÜ
FETÖ'den Aranan Kadın Kayseri'de Yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN KADIN KAYSERİ'DE YAKALANDI
Kayserigaz Rekor Üstüne Rekor Kırdı
YEREL

KAYSERİGAZ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Büyükşehir Belediyesi sporu sevdiriyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPORU SEVDİRİYOR
Büyükşehir Belediyesinden organik eğitim
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ORGANİK EĞİTİM
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Başkan Çelik'ten Kocasinan'a geçmiş olsun
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN KOCASİNAN'A GEÇMİŞ OLSUN
14 asker anısına 14 derslikli okul yapılacak
YEREL

14 ASKER ANISINA 14 DERSLİKLİ OKUL YAPILACAK
Kayseri'de belediye binasındaki yangın
YEREL

KAYSERİ'DE BELEDİYE BİNASINDAKİ YANGIN
Kayseri'de belediye binasında yangın
YEREL

KAYSERİ'DE BELEDİYE BİNASINDA YANGIN
Eski iş yerinde hırsızlık yapıp yangın çıkardığı iddiası
YEREL

ESKİ İŞ YERİNDE HIRSIZLIK YAPIP YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİASI
KASKİ'de malzeme alım ihalesi
YEREL

KASKİ'DE MALZEME ALIM İHALESİ