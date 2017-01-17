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Gemlik'te şirket kurmak artık daha kolay



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, başlattığı yeni bir uygulama ile şirket kuruluşlarında geçen bir haftalık süreyi bir güne kadar indirdi.

Oda yönetimi, daha önce noterlikçe yapılan şirket sözleşmelerinin ve imza örneklerinin onaylanması yetkisinin verilmesi ile birlikte harekete geçti. GTSO, söz konusu işlemlerin oda sicil müdürlüğü tarafından da yapılabilecek olmasının önünü açarak, üyelere büyük kolaylık sağladı. Resmi Gazete'de 6 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren uygulamaya göre, daha önce noter huzurunda yapılan şirket sözleşmeleri tasdiki, artık ticaret ve sanayi odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicili müdürü huzurunda yapılabilecek. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nda artık kuruluş aşamasındaki şirket sözleşmeleri ve imza beyannamelerinin onay işlemleri yapılabilecek.

Gemlik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, "Uygulamayla birlikte şirket sözleşmesi yine MERSİS'te hazırlanacak, Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine odamız ticaret sicil müdürlüğünde hazır bulunacak. Bir haftada yapılan işlemlerin artık 1-2 gün içerisinde tamamlanması ile birlikte işlem kolaylığı sağlanacak. İşlemlerin noter yerine odamızda yapılması maliyetleri azaltacak" dedi.

(MŞ)



17.01.2017 12:25:06 TSI

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