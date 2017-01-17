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Büyükşehir Belediyesinden organik eğitim



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve Organik Bahçe olarak da nitelendirilen Doğal Tarım Ürünleri Üretim ve Pazar Yeri için eğitim çalışmaları sürüyor. Eğitim vermek üzere İzmir'den gelen Ziraat Mühendisi Füsun Tezcan, bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması temennisinde bulundu.

Türkiye'ye örnek bir uygulamayla Doğal Tarım Ürünleri Üretim ve Pazar Yeri projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği ile birlikte eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Organik Bahçe'de üretim yapacak olan çiftçilere Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi Lifos Salonu'nda konunun uzmanları tarafından bilgiler veriliyor.

Bu kapsamda İzmir'den Kayseri'ye gelen Ziraat Mühendisi Füsun Tezcan, eğitim öncesi yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalışma yapmasının kendisini de heyecanlandırdığını belirterek, bu projenin Kayseri'den tüm Türkiye'ye yayılması dileğinde bulundu.

Ziraat Mühendisi Tezcan, daha sonra katılan üreticilere organik tarımdaki zararlı yönetiminde kullanılan doğa dostu yöntemler konusunda bilgi verdi. Tezcan, her türlü zararlılara karşı kullanılabilecek doğa dostu ve ekonomik ev yapımı ilaçları da anlattı.

(SK)



17.01.2017 12:29:45 TSI

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