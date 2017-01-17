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Tosya Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na üye seçimi yapıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 2017 yılı üye seçimi yapıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında yapılan toplantıya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci, köy ve mahalle muhtarları katıldı. İlçe Halk Kütüphanesi'nde yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından açılış konuşması Kaymakam Deniz Pişkin tarafından yapıldı. Pişkin konuşmasında, "Tosya'mızın gelişmesi için yaptığınız gayretli çalışmalar için siz değerli muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne üye seçimi yapmak için toplandık. Daha önceki yıllarda, vakfımız mütevelli heyetine seçilerek görev süresi içinde vakfımıza hizmet eden muhtarlarımız çok başarılı çalışmalara imza attılar. Çok teşekkür ediyoruz. Kanun gereği biraz sonra yapacağımız seçimler sonunda mütevelli heyetine seçilecek muhtar arkadaşlar da inşallah, 2017 yılında görevlerini layıkıyla yaparlar" dedi.

Konuşmaların ardından, Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük mahalle muhtarlarından tek aday olduğu için oy birliğiyle vakıf mütevelli heyetine seçildi.

Köy muhtarlarından iki çıkması nedeniyle Ekincik Köyü Muhtarı Ayhan Uğraşmış ve Kayaönü Köyü Muhtarı Galip Ulusoğlu arasında seçim yapıldı.

49 köy muhtarının oy kullandığı seçimde Ayhan Uğraşmış 30 oy alarak vakıf mütevelli heyetine seçilirken Galip Ulusoğlu 18 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimlerin ardından muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin'e köylerinin sıkıntı ve taleplerini iletti. Kaymakam Deniz Pişkin sorunların çözümü için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.

(SDA-RFK-Y)



17.01.2017 12:30:10 TSI

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