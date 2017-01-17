17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Köşker, Gebze'nin yatırımlarını anlattı

17 Ocak 2017 Salı, 12:26
Başkan Köşker, Gebze'nin yatırımlarını anlattı
Başkan Köşker, Gebze'nin yatırımlarını anlattı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın dayanışma meclisi toplantılarında, yapılacak hizmetler hakkında sunum gerçekleştirdi.
AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı'nın Gaziler, Güzeller ve İnönü mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Gebze Kültür Merkezi'nde yapıldı. Danışma toplantısında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, üç mahalleyi kapsayan bir hizmet sunumu gerçekleştirdi. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve belediye başkan yardımcıları katıldı.
Toplantıda üç mahalleyi de kapsayan bir sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Göreve geldiğimiz günden itibaren seçim beyanımızda olan neleri gerçekleştirdik ve bundan sonraki dönemde mahalle bazında neler yapılacak, sizlerin isteklerini taleplerini biliyoruz ama sizler ile istişare etmeyi bir borç bildik. İl Başkanlığımız nezrinde başlatılan toplantılar Kocaeli genelinde gerçekleşmeye devam ediyor. Güzeller mahallesinde bulunan Endüstri Meslek Lisesi'ni Kirazpınar mahallesine taşıyoruz. Bu alanda bir meydan çalışması gerçekleştireceğiz. Okulun bulunduğu alan komple meydan olacak ve meydanın altı 500 araç kapasiteli katlı otopark yapılacak. 2023 yılında ön görülen metro projesinde bu bölgeye yapılacak olan metro durağıyla birlikte vatandaşlar buradaki otoparkı ve metroyu birlikte kullanma kolaylığına sahip olacak" dedi.
Gebze'nin en büyük eksikliği olan metroya 2023 yılında kavuşmayı hedeflediklerini belirten Başkan Köşker, "Metro tüm kenti etkileyecek ama bu istasyonların konumları nedeniyle bu üç mahallemiz daha fazla istifade etme şansına sahip olacak. Metro için fizibilite çalışmaları artık tamamlandı. Proje çizimi ihale edildi. İnşallah Gebze en çok ihtiyaç duyduğu Metrosuna da kavuşacak" ifadelerini kullandı.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in sunumunun ardından geçilen divan toplantısında mahalle sakinleri ve mahalle teşkilatı üyelerinin soruları cevaplandırıldı öneri ve talepleri alındı. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.
(GY-Y)

17.01.2017 12:30:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Üzülmez, özel öğrencileri unutmadı
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ, ÖZEL ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI
Kocaeli'deki cinayet
YEREL

KOCAELİ'DEKİ CİNAYET
Körfez'den Afyon Sandıklı'ya gönül köprüsü
YEREL

KÖRFEZ'DEN AFYON SANDIKLI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi
YEREL

TÜRKİYE'NİN İLK 3D YAZICI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ
Kocaeli'deki trafik kazası davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ TRAFİK KAZASI DAVASI
Yazar Döngeloğlu, Körfezliler'le buluştu
YEREL

YAZAR DÖNGELOĞLU, KÖRFEZLİLER'LE BULUŞTU
Gazeteciler, Başkan Doğan'ın konuğu oldu
YEREL

GAZETECİLER, BAŞKAN DOĞAN'IN KONUĞU OLDU
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Engelli farklı değil sadece özeldir&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "ENGELLİ FARKLI DEĞİL SADECE ÖZELDİR"
Darıca'da tüp bebek tedavisi semineri
YEREL

DARICA'DA TÜP BEBEK TEDAVİSİ SEMİNERİ
7 katlı 430 kişi kapasiteli öğrenci yurdu hızla ilerliyor
YEREL

7 KATLI 430 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU HIZLA İLERLİYOR
İzmit'ten Mardin Kızıltepe'ye gönül köprüsü
YEREL

İZMİT'TEN MARDİN KIZILTEPE'YE GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Bilgievleri'nde Satranç Ligi heyecanı başladı
YEREL

BİLGİEVLERİ'NDE SATRANÇ LİGİ HEYECANI BAŞLADI
Hacı Osman mahallesine bakım-onarım
YEREL

HACI OSMAN MAHALLESİNE BAKIM-ONARIM
Miço Koyu yaza hazırlanıyor
YEREL

MİÇO KOYU YAZA HAZIRLANIYOR
Başkan Karabacak, muhtarlarla gündemi değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN KARABACAK, MUHTARLARLA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Fuhuş yapılan pansiyon mühürlendi
YEREL

FUHUŞ YAPILAN PANSİYON MÜHÜRLENDİ
İyi bir evlilik için eğitim alıyorlar
YEREL

İYİ BİR EVLİLİK İÇİN EĞİTİM ALIYORLAR
Belediyeden ölçü aletleri uyarısı
YEREL

BELEDİYEDEN ÖLÇÜ ALETLERİ UYARISI
Kocaeli'deki cinayet
YEREL

KOCAELİ'DEKİ CİNAYET
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
2016 bütçe sonuçları
YEREL

2016 BÜTÇE SONUÇLARI
Kartepe'de ahşap malzeme alım ihalesi yapıldı
YEREL

KARTEPE'DE AHŞAP MALZEME ALIM İHALESİ YAPILDI
Gebze Belediyesi, engelli vatandaşları hastanelere ücretsiz taşıyor
YEREL

GEBZE BELEDİYESİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI HASTANELERE ÜCRETSİZ TAŞIYOR
Kartepe'de camilere çevre düzenlemesi
YEREL

KARTEPE'DE CAMİLERE ÇEVRE DÜZENLEMESİ