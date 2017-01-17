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Başkan Özgüven'den personele sürpriz doğum günü



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye çalışanlarının doğum gününü kutladı.

Belediye Meclis Salonunda yapılan programa, Belediye Başkanı Özgüven, başkan yardımcıları, müdürler ve Ocak ayının 1'i ile 15'i arasında doğan 52 personel katıldı. Başkan Özgüven, personelin yaş gününü kutlayarak, onlarla birlikte doğum günü pastasını kesti. Hizmetlerde kalitenin yakalanabilirliği adına ekip ruhunun hayata geçirilmesinin önemine değinen Başkan Özgüven, bu ruhun yakalanması noktasında da çalışanların motivasyonunun sağlanması gerektiğini söyledi. Belediye personelinin perdenin arkasındaki gizli kahramanlar olduğunu da belirten Başkan Özgüven, "Belediye Başkanı olarak Ereğli'miz için birlikte mesai yaptığımız personelimizi önemsiyoruz. Belediyenin başındaki isim ben olabilirim, fakat şehrimize hizmetlerin kazandırılması adına perdenin arka planında olan gizli kahramanlarımız var. Onlar ise fedakarca çalışan personelimizdir. Biz burada sevgiyi, saygıyı, arkadaşlığı, iş bölümünü ve naçizane gücümüz yettiğince yönetimi organize etmeye çalışıyoruz. İlk günkü aşkla yaptığımız hizmetlerle ilçemizin marka değerini yükseltmeye devam ediyoruz" dedi.

Uygulama kapsamında ilk olarak Ocak ayının 1'i ile 15'i arasında doğan 52 personelin doğum gününü kutladıklarını söyleyen Özgüven, bundan sonraki süreçte de düzenli olarak her ayın 1-15 ile 15-31 arasında doğan personelin yaş günlerinin kutlanacağını ifade etti.

(BG-AH-Y)



17.01.2017 12:32:22 TSI

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