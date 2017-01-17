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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Öğrencileri için oyuncak toplama kampanyası başlattı

17 Ocak 2017 Salı, 12:31
Öğrencileri için oyuncak toplama kampanyası başlattı
Öğrencileri için oyuncak toplama kampanyası başlattı
- Kampanya sonunda 10 koli oyuncak topladı

(Fotoğraflı)

İsa Akkurt
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fedakar bir öğretmen öğrencileri için 10 koli oyuncak topladı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Giyimli Mahallesi İlkokulunda öğretmenlik yapan 23 yaşındaki İrem Yüksel, öğrencilerin okulda oynayabilmeleri için oyuncak topladı. Geçen yıl eylül ayında okula öğretmen olarak atanan İrem Yüksel, kırsal mahalledeki okulun öğrencilerinin oynayabilecekleri oyuncakların eski olduğunu görünce, tanıdığı insanlardan yardım istedi. Sosyal medyadan ve cep telefonu mesajlarıyla sesini duyurmaya çalışan öğretmene içerisinde oyuncak, kırtasiye malzemesi ve elbise bulunan 10 koli gönderildi. Kolilerdeki malzemeleri öğrencilere dağıtan Yüksel, artanları da çevre okullarda maddi durumu iyi olmayan öğrencilere gönderdi. Malzemelerin temininde öğretmenin Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan arkadaşlarının büyük katkı sağladığı ve özellikle 14 Mart İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerinin oyuncak ve kırtasiye yardımında bulunduğu belirtildi.
Kolileri aldıktan sonra yardımda bulunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getiren İrem Yüksel, öğrencilerin gün boyunca oyuncaklarla oynayıp oldukça mutlu olduklarını belirtti.
(Şİ-SD-Y)

17.01.2017 12:35:22 TSI
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