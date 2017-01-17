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AK Partili kadınlardan Suriyelilere yardım



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, temin edilen gıda maddeleri, kıyafet ve oyuncaklardan oluşan yardımlar, Suriyeli ailelere dağıtıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, Suriye'de ki savaştan kaçıp mülteci durumuna düşmüş, insanlara yapılan yardımların önemine dikkati çekerek, Suriye'de yaşayan insanların acısını yüreklerinde hissettiklerini belirtti. Evsen, "İnşallah yaptığımız yardımlar, Suriyeli kardeşlerimize, küçük de olsa bir nefes olur. Onların dertlerine, ufak da olsa bir derman olur. Bizler AK Partili kadınlar olarak Suriyeli kardeşlerimizi gurbette yalnızlık hissettirmemek için bu tür yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan olarak, bize düşen, bu savaştan kaçıp mülteci durumuna düşmüş Suriyeli, Müslüman kardeşlerimize yardım etmek ve sahip çıkmaktır. Peygamber Efendimizden bize intikal eden Ensar görevimizi üstlenmeye gayret ediyoruz. Allah biran önce memleketlerindeki sıkıntılarının sona ererek memleketlerine dönmelerini nasip eylesin" dedi.

(İHA-AKK-Y)



17.01.2017 12:38:30 TSI

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