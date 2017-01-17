Mevlana Değişim Programı öğrencilerine veda yemeği
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Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesinde, Mevlana Değişim Programı çerçevesinde bir dönem boyunca eğitim gören öğrencilere Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından veda yemeği verildi.
Trakya Üniversitesi Mevlana Değişim Programı kapsamında düzenlenen veda yemeğine Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Mevlana Programı Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve öğrenciler katıldı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuşmasında "Üniversitemizin kapısının bundan sonraki süreçlerde de öğrencilerimize açık olacak. Kendilerine eğitim hayatlarında başarılar dilerim" dedi.
(KU-MK-Y)
17.01.2017 12:38:39 TSI
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