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Yıldırım'dan Osmangazi'ye kesintisiz ulaşım



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BURSA (İHA) - Hüdavendigar ve Çelebi Mehmet bulvarlarının Acemler noktasında plan değişikliğine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım yönünden gelen araçları Paşa Çiftliği kenarından viyadükle Yunuseli Kanalı'na bağlayacak. Yapılacak yatırımla birlikte Yıldırım'dan Osmangazi'ye kesintisiz ulaşımın mümkün olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bütün aşamaları tamamlanan proje için ihaleye çıkıp imalata hazırlandıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara-İzmir karayolu ile Yakın Çevre Yolu kullanılmadan şehrin baştan sona geçilmesine imkan tanıyacak yeni bir projede daha son aşamaya geldi. Daha önce Hüdavendigar ve Çelebi Mehmet bulvarları takip edilerek Acemler mevkiinde Ankara Yolu'na bağlanan alternatif ulaşımda plan değişikliğine gidildi. Yeni planlamaya göre; Yıldırım'dan yola çıkıp Hüdavendigar ve Çelebi Mehmet bulvarlarını takip eden Bursalılar, Paşa Çiftliği kenarında inşa edilecek 650 metre uzunluğundaki viyadükle Yunuseli Kanalı'na bağlanacak. Böylelikle hem alternatif yolları sıkıntıya sokacak trafik yükü sıfırlanacak hem de şehrin doğusundan batısına kesintisiz ulaşım gerçekleşmiş olacak.

Yapılan plan değişikliğiyle birlikte trafiğe gerçek anlamda neşter vuracaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Hizmete alacağımız yeni projeyle Yıldırım'dan yola çıkan vatandaşlarımız, Ankara-İzmir karayolu ile Yakın Çevre Yolu'nu kullanmadan direkt ulaşımla Paşa Çiftliği'ne gelecek ve buradan viyadükle Yunuseli Kanalı'na bağlanacak. Mudanya ve diğer yan yollarla birlikte Bursa'nın kalbinden geçen, tere yağından kıl çeker gibi bir yolculuk hayali gerçekleşecek" dedi.

Projede sona gelindiğini ve ihaleye çıkma yönünde hazırlıkların yapıldığını kaydeden Başkan Altepe, "Daha önceki planlarda bulvarı takip eden yol Acemler üzerinden Ankara-İzmir Yolu'na bağlanıyordu. Yeni planlamayla bu da iptal edildi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, ne Yakın Çevre Yolu ne de Ankara-İzmir Yolu'na bağlanmayacak. Trafiği sıkıntıya sokmayacak. Araçlar bulvarı takip ederek Paşa Çiftliği kenarından viyadükle Yunuseli Kanalı'na geçecek" diye konuştu. Viyadükle birlikte yatırım maliyeti 20 milyon TL'nin üzerine çıkan projede hemen ihaleye çıkıp imalatı gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Başkan Altepe, "Her şey Bursalılar için. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

(MŞ)



17.01.2017 12:39:09 TSI

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