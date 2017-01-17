YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirneli muhtarlardan TÜ'ye ziyaret

Edirneli muhtarlardan TÜ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Kıyı, Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Haluk İnağ, Dilaverbey Mahallesi Muhtarı Necmettin Ersaçmış, Fatih Mahallesi Muhtarı Bilal Ürer ve Karabulut Köyü Muhtarı Cem Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette üniversite ve şehir bütünleşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek projeler görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

(KU-MK-Y)



17.01.2017 12:39:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER