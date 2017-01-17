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Düzce'de bağımlılık ile mücadele sürüyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili mücadele kurulu aylık olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Milli eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Zülkif Dağlı başta olmak üzere ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı.

Toplantıda; Düzce'de bağımlılık ile ilgili yaşanan sorunlar çözüm yolları, madde kullanımı ve bağımlılığı engellemek amacıyla önleyici çalışmaların toplumun tüm katmanlarına yayılmasının sağlanması amacıyla amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, eğitim çalışmalarına hız verilerek arttırılması değerlendirildi.

(AY)



17.01.2017 12:39:46 TSI

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