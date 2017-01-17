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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Türkoğlu'ndan Türkmenlere 5 bin battaniye

17 Ocak 2017 Salı, 12:42
Türkoğlu'ndan Türkmenlere 5 bin battaniye
Türkoğlu'ndan Türkmenlere 5 bin battaniye

(Fotoğraflı)

Ali Çakmak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, belediye tarafından başlatılan, "Haydi Türkoğlu, Türkmenlerle El Ele" adlı yardım kampanyası kapsamında toplanan 5 bin adet battaniye Suriye'deki Türkmenlere gönderildi.
Toplanan battaniyelerin gönderilmesi nedeniyle Türkoğlu Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Yaklaşık beş yıldan beri komşu Suriye de insanlık dramı yaşanmakta ve yüzyıllardan beri hukukumuz olan duygu bağımız olan Suriye'deki yaşayan ve zulüm gören Türkmen kardeşlerimize yardım konusunda kayıtsız kalmadık. Bu topladığımız battaniyeleri en güzel şekilde Suriye'de Türkmen kardeşlerimize dağıtımını yapacak, İHH ile birlikte bugün tırımızı inşallah uğurlayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla Suriye'ye gönderildi.
(ALÇ-Y)

17.01.2017 12:46:24 TSI
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