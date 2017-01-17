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Darıca'da tüp bebek tedavisi semineri

17 Ocak 2017 Salı, 12:43
Darıca'da tüp bebek tedavisi semineri
Darıca'da tüp bebek tedavisi semineri

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği Tüp Bebek Tedavisi bilgilendirme semineri Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Darıcalı aileler, tüp bebek tedavisinde yapılan çalışmalar hakkında Dr. Hakan Özörnek'ten bilgiler aldı. Günümüzde tüp bebek tedavisinin tamamen hastaya özel olarak uygulandığını ifade eden Dr. Özörnek, başta doğal yöntemler olmak üzere bir çok yeni yöntem geliştirildiğini söyledi. Dr. Hakan Özörnek, "Öncelikle burada sizlerle buluşmamıza vesile olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Bu gün burada buluşma amacımız tüp bebek tedavisinde tıbbın geldiği son noktayı sizlerle paylaşmaktır. Gelişen teknoloji pek çok konuda hastalara yardımcı olmakla beraber hastalarımızın gebelik şanslarını arttırmaktadır. 13 yıldır kısırlık tanı ve tedavisinde Dünya'da başarısı kanıtlanmış en son teknoloji ve bilgi birikimimizi kıymetli hastalarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.
Programa katılan iki aile çekilişle ücretsiz tüp bebek tedavisi hizmeti kazanırken, isteyen ailelere de yüzde kırka kadar indirim sağlandı.
(GY-Y)

17.01.2017 12:47:52 TSI
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