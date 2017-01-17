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ASAT'tan Korkuteli alt yapısına 52 milyonluk yatırım



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli'nin alt yapısına 3 yılda 52 milyon 103 bin TL yatırım yaptı.

Korkuteli halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını sürdüren ASAT, 22 mahalleye 92 kilometre içme suyu şebeke hattı kazandırdı. İçme suyu projeleri için 35 milyon lira harcandı. Korkuteli'nin alt yapı sorunlarını çözerek, daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için çalışan ASAT, 14 milyon 245 bin lira bedelle 68 kilometrelik kanalizasyon hattı döşedi. İmrahor, Yenimahalle, Uzunoluk, Aşağıpazar, Küçükköy, Karşıyaka, Kargalık, Alaaddin mahalleleri kanalizasyonla tanıştı.



Temiz bir gelecek

ASAT, gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz bir Korkuteli bırakmak için, 3 milyon 300 bin lira yatırım bütçesiyle Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisini de ilçeye kazandırdı. ASAT 3 yılda Korkuteli'nin içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 52 milyon 103 bin liralık yatırım yaptı.

(SÇ-SÇ-Y)



17.01.2017 12:51:35 TSI

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