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Başkan Karaosmanoğlu, "Engelli farklı değil sadece özeldir"



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Kocaeli Engelliler Yıldız Spor Kulübü ile bir araya geldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Kocaeli Engelliler Yıldız Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hüseyin Yıldız ve yönetimini makamında konuk eden Başkan Karaosmanoğlu, "Hareketli yaşamınız, inancınız, azminiz ve moraliniz sizin yaşama sevincinizdir. Buda herkese örnek olmalıdır. Şunu belirtmem gerekir ki engelli kardeşlerimiz farklı değil, sadece özeldir" dedi.

Kocaeli Engelliler Yıldız Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yıldız, takımı ve oynadıkları Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na detaylı bilgi verdi. Kendilerine verilen destek için de teşekkür eden Yıldız, tekerli basketbol sporunu kente yaymak için çalışmaya devem edeceklerini de belirtti. Çeşit çeşit engellilerin olduğunun altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, "Sizlerin bu ligde hedefiniz olabilir, ancak asıl olan sizlerin spor yapması ve sosyal alandan kopmadan yeni ilişkiler kurabilmenizdir" açıklamasını yaptı.

Toplumun engellilere olan bakışının çok özel olmasının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Engellilik doğuştan olabileceği gibi sonradan da yaşanabilir. Engelli kardeşlerimizin gözünde bir pırıltı görebilmek, yüzlerindeki tebessüme şahit olabilmek için çalışıyoruz. Çünkü bir toplum, engellileri ne denli mutluysa ve refah içinde yaşıyorsa o denli medenidir. Bizler bunu başarmak için deyim yerindeyse taşın altına elimizi koyuyoruz. Engelli kardeşlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Yaptığımız yatırımlarda engellilerimizin ihtiyaçlarını da gözetiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Birliktelik daha sonra karşılıklı fikir alışverişi sonrası tamamlandı.

(GY-Y)



17.01.2017 12:53:33 TSI

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