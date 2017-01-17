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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Mobil kanser tarama aracı Çardak beldesinde

17 Ocak 2017 Salı, 12:49
Mobil kanser tarama aracı Çardak beldesinde
Mobil kanser tarama aracı Çardak beldesinde

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama Aracı Lapseki ilçesinden sonra Çardak beldesinde hizmete girdi.
Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama Aracı Lapseki ilçesinden sonra Çardak beldesinde hizmete girdi. Pembe Prenses lakaplı mobil kanser tarama aracı 20 Ocak cuma gününe kadar belediye hizmet binası önünde vatandaşlara hizmet verecek. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 'Ulusal Kanser Tarama Programı' kapsamında ücretsiz kanser tarama hizmeti veriliyor. Çanakkale (KETEM) Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hemşireler tarafından kadınlarda 40-69 yaş aralığında meme kanseri, 30-65 yaş aralığında rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş aralığında erkeklerde kolon kanseri taraması yapılıyor. Yetkililer kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaparak vatandaşları kanser tarama programına davet ediyor. Çardak belediye tarafından gün içerisinde anons edilerek vatandaşlar bilgilendiriliyor.
(GD)

17.01.2017 12:54:24 TSI
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